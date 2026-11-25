Bo smučišče na Krvavcu kmalu v rokah Korošcev? Za nakup se namreč poteguje podjetje Vabo, ki je sicer lastnik celotne infrastrukture s smučiščem vred na Kopah. Neuradna ocena vrednosti Rekreacijsko turističnega centra Krvavec naj bi bila med 8 in 10 milijonov evrov, a direktor Vaba Boštjan Paradiž o podrobnostih še ne želi govoriti. Je pa potrdil, da bodo že v letošnji smučarski sezoni karte za smučanje na Kopah in Krvavcu enotne. Da pa bi se razvijala ter obstala vsa celoletna gorska turistična središča, si v Združenju žičničarjev zdaj želijo še dodatne finančne pomoči države. V prihodnjih 10 letih pričakujejo dodatnih 200 mio evrov. In kaj jim odgovarja resorni minister?