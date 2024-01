Bo srbski Jugoimport dolg Sloveniji poplačal z orožjem?

Za to se je odločila, potem ko se je po več kot 10 letih novembra lani na sodišču druge stopnje v Beogradu z zavrnitvijo pravnomočno končala tožba Slovenije proti podjetju Jugoimport-SDPR za izplačilo 7,2 milijona dolarjev zaradi neizpolnjene pogodbe o poravnavi terjatev slovenskih podjetij v začetku 90. let prejšnjega stoletja.

V sporočilu po četrtkovi seji vlade so zapisali, da je vlada sprejela informacijo o možnosti sklenitve dogovora s srbskim državnim podjetjem Jugoimport-SDPR za poplačilo terjatev, katerih poplačilo zahteva država Slovenija kot upnica v sodnem postopku. Sprejela je sklep, da bo predlog možne sklenitve dogovora pripravilo ministrstvo za obrambo.

Slovenija je v začetku 90. let sprejela zakon, na podlagi katerega je odkupila nekatere terjatve slovenskih podjetij, med drugim tudi terjatve iz poslov v Iraku, ki so bili opravljeni v nekdanji SFRJ prek Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega namena. Ko je Irak urejal svoj dolg, sta te terjatve uveljavljala tako država Slovenija kot srbsko državno podjetje Jugoimport-SDPR.

Za razrešitev nastalega problema je Slovenija s podjetjem sklenila pogodbo o poravnavi navedenih terjatev, odkupljenih s strani Republike Slovenije, po kateri naj bi Jugoimport-SDPR Sloveniji plačal 7,2 milijona ameriških dolarjev.

Zaradi neizpolnitve pogodbe je Slovenija zoper Jugoimport-SDPR na pristojno sodišče v Srbiji vložila tožbo, ki se je z omenjeno zavrnitvijo končala konec lanskega leta. Slovenija je po državnem odvetništvu zoper navedeno sodbo 29. decembra lani kot izredno pravno sredstvo vložila revizijo.

S ciljem sklenitve čimprejšnjega dogovora, ki mu je zaradi negotovega izida sodnega postopka Slovenija načeloma naklonjena, pa je obrambno ministrstvo prepoznalo možnost sklenitve dogovora v obliki dobave vojaške oborožitve in opreme srbske proizvodnje za potrebe Slovenske vojske s strani podjetja Jugoimport-SDPR.

Poplačani bi bili v okviru odprte terjatve. Če bi vrednost dobav presegla njihovo višino, pa bi se dobava dodatne vojaške oborožitve in opreme financirala iz proračunskih sredstev ministrstva za obrambo, so še sporočili v četrtek po seji vlade.

Podjetje Jugoimport, ki je bilo ustanovljeno leta 1949, sicer proizvaja in modificira precej širok nabor vojaške opreme, od streliva do bojnih vozil, topništva, letalstva in druge opreme.