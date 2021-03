Bo STA kmalu insolventna? 'Ogrožena eksistenca 90 zaposlenih'

Včeraj je potekala 3. nujna seja nadzornega sveta STA. Terčelj je danes sporočil, da je na seji tudi tekla beseda o predlogih ukrepov za rešitev financiranja, a kot so ugotovili, nobeden od predlogov ne more nadomestiti izpada plačila plačila za javno službo, ki ga agenciji odreka vlada. "Skrajni ukrep v obliki odpuščanja zaposlenih bi pomenil nezmožnost opravljanja javne službe v obsegu, kot ga agenciji določa Zakon o STA. Hkrati bi to pomenilo tudi krnitev tržne dejavnosti, ki trenutno predstavlja edini finančni vir podjetja."

Zato še enkrat pozivajo vlado, da nemudoma poplača zapadle obveznosti do STA in izvršuje svoje zakonske obveznosti za financiranje javne službe v skladu s sprejetim poslovnim načrtom STA za leto 2021. "Po določilih PKP 7 je to zakonska obveznost ustanovitelja, ne glede na to, ali je sklenjena pogodba o opravljanju javne službe v letu 2021. Vlada torej ne spoštuje lastnega zakona, sprejetega v parlamentu."

Ob tem Terčelj še poudarja, da je STA doslej poslovala zelo uspešno. "Vlada kot zakoniti družbenik STA z neplačevanjem svojih obveznosti nosi veliko odgovornost za nastalo situacijo. Zaustavitev financiranja javne službe brez kakršnega koli dokazanega očitka je nesprejemljiva in v neskladju z načeli vladavine prava."

In še, da so vladi vedno na voljo vse želene listine in podatki. "Zakon jasno določa, da je edini družbenik vlada, čemur so pritrdila tudi mnenja pravnih strokovnjakov. Po našem vedenju pa Ukom nima pooblastila vlade, s katerim bi bile nanj prenesene družbeniške pravice."