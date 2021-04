Bo STA kmalu postala plačilno nesposobna?

Direktor STA Bojan Veselinovič v pismu naproša ministre in predsednika vlade Janeza Janšo , naj v najkrajšem možnem času za svojega predstavnika pooblastijo bodisi Urad vlade za komuniciranje (UKOM) bodisi drug državni organ, da jim STA lahko zakonito posreduje vso dokumentacijo. To je namreč eden od očitkov za neplačilo javne službe.

V Janševem kabinetu pa vztrajajo, da UKOM pooblastila ne potrebuje. Ostajajo torej pri neplačevanju javne službe, čeprav jim to jasno nalaga tudi sedmi protikoronski paket ne glede na to, ali so letos podpisali pogodbo za opravljanje javne službe ali ne. Slednje je pomembno zato, ker UKOM račune, tudi tega zadnjega, zavrača z argumentom, da pogodba ni bila podpisana.

STA bi zaradi tega lahko postala insolventna in nezmožna plačevanja svojih obveznosti že nekaj tednov pred 30. obletnico agencije, ki bo, tako kot osamosvojitev Slovenije, junija letos. Prvi nadzornik STA izpostavlja še, da je STA do zdaj delovala dobro in da je zaustavitev financiranja brez kakršnega koli dokazanega očitka nesprejemljiva in v neskladju z vladavino prava.