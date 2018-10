Bo stavkal tudi Sindikat zdravstva in socialnega varstva?

Danes bodo odločali o vnovični stavki v začetku decembra, ko so stavko že napovedali šolski sindikat Sviz in 16 sindikatov.

Če želi vladna stran zaključiti pogajanja, mora podati primeren predlog, pravi predsednik sindikata zdravstva in socialnega varstva Zvonko Vukadinovič in dodaja, da so sami podali realne zahteve. Izrazil je tudi pričakovanje, da se bodo z njimi začela resorna pogajanja in bodo začeli urejati specifike, ki jih imajo.