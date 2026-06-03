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Slovenija

Bo Stevanović v Srbiji razpravljal o priznanju srbske manjšine?

Ljubljana, 03. 06. 2026 17.47 pred 57 minutami 3 min branja 46

Avtor:
STA N.V.
Zoran Stevanović

Predsednik DZ Zoran Stevanović bo med 16. in 18. junijem obiskal Srbijo. Ker je lani za srbski medij dejal, da bi podprl pobudo za priznanje srbske narodne skupnosti v Sloveniji kot manjšine, so se pojavila ugibanja, ali bo to ena od tem obiska. V kabinetu predsednika DZ so med drugim zapisali, da gre za občutljivo vprašanje.

V luči napovedanega obiska in nedavne izjave srbskega ministra za človekove in manjšinske pravice ter družbeni dialog Dema Beriše, da Srbija s Slovenijo šele začenja pogovore o morebitnem priznanju srbske narodne skupnosti v Sloveniji kot manjšine, so se v medijih pojavila ugibanja, ali bo tudi to ena od tem pogovorov na Stevanovićevem obisku v Srbiji.

V kabinetu predsednika DZ so pojasnili, da srbska stran v dvostranskih stikih "pogosto izpostavlja tudi vprašanje priznanja srbske skupnosti kot narodne manjšine. Gre za občutljivo vprašanje, ki terja premišljen in vključujoč pristop, pri čemer je treba poudariti, da bi morebitne spremembe na tem področju zahtevale širše politično in družbeno soglasje ter tudi spremembo Ustave RS".

Zoran Stevanović
Zoran Stevanović
FOTO: Bobo

Ob tem je Stevanovićeva stranka Resnica danes na svojem Facebook profilu brez dodatnega konteksta zapisala, da sta v Sloveniji "z ustavo priznani samo dve narodni manjšini". "Za nas je ustava sveta. Zato bo tako tudi ostalo. Vse ostalo pa je še ena izmed številnih novinarskih rac iz iste jate," so dodali.

Stevanović je sicer novembra lani, ko je bila Resnica še zunajparlamentarna stranka, v pogovoru za portal Srpski ugao dejal, da bi podprl vsako pobudo, ki bi vodila k temu, da bi Srbi dobili status narodne manjšine. Dodal je, da Slovenija s tem ničesar ne bi izgubila, temveč bi okrepila svojo večetnično identiteto in izkazala spoštovanje ljudem, ki tu živijo desetletja. "Srbi v Sloveniji so ogromen družbeni, kulturni in gospodarski potencial. Oni so gradili to državo, prispevajo k njenemu razvoju in si zaslužijo institucionalno priznanje," je takrat dejal po pisanju portala.

Na ministrstvu za kulturo so v odzivu na besede Beriše danes za STA odgovorili, da niso "prejeli nobenih uradnih pobud ali informacij o začetku pogovorov med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo glede priznanja srbske narodne skupnosti kot manjšine v Sloveniji, prav tako nismo seznanjeni z morebitnimi načrtovanimi aktivnostmi na tem področju".

Beriša je v pogovoru za B92 nakazal, da si v Srbiji želijo, da bi srbska narodna skupnost v Sloveniji imela enake pravice, kot jih ima Nacionalni svet slovenske manjšine v Srbiji. Ta je najvišje predstavniško telo Slovencev v Srbiji, ki zastopa interese slovenske manjšine, piše na spletni strani nacionalnega sveta.

Nacionalni svet v Srbiji "aktivno sodeluje v skupnosti nacionalnih svetov, njegovi člani pa se redno udeležujejo vseh srečanj in posvetovanj, na katera so redno vabljeni," so za pojasnili na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

V kabinetu predsednika DZ so še pojasnili, da se Stevanović v Srbijo odpravlja na povabilo predsednice narodne skupščine Srbije Ane Brnabić. Predsednik odbora za zunanjo politiko Franc Breznik (SDS) pa je na torkovem zaslišanju kandidata za novega zunanjega ministra dejal, da bosta v delegaciji še on in poslanka Meira Hot (SD).

zoran stevanović srbija obisk narodna skupnost manjšina

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KOMENTARJI46

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Slovenska pomlad
03. 06. 2026 18.53
SDS nam je pripeljala prevarantskega Srba za predsednika parlamenta in tako pljunila vsem Slovencem v obraz.
Odgovori
+1
1 0
kapljač1
03. 06. 2026 18.52
Kosovarjem pa republjik? Ne pozabiti na Bošnjake ! Slovenci pa v Avstrijo za hlapce
Odgovori
+1
1 0
Luigi Taveri II.
03. 06. 2026 18.51
Mogoče bo pa tema o goljufanju zavarovalnic?
Odgovori
+1
1 0
Bolfenk2
03. 06. 2026 18.51
Stevo, raje se loti naslednje obljube o ukinitvi RTV prispevka. Ne bomo menda plačevali, da bomo na radiju poslušali Fajonko.
Odgovori
+0
1 1
sencina
03. 06. 2026 18.51
O albanski manjsini bi se lahko pogovarjali.Kosovo je srbsko a nam jih posiljajo intenzivno.O tem bi lahko bila tema.
Odgovori
0 0
Infiltrator
03. 06. 2026 18.51
Najbolje da oba z Zokijem spokata od koder sta prisla ...
Odgovori
+2
2 0
kapljač1
03. 06. 2026 18.50
Išče podporo srbskih oblasti. Tako se je casu predvolitev že vedelo , da s to idejo angažiral slovenske državljane srbskih korenin, da ga podprejo , pa Slovencem nisi mogel dopovedati. Vzeti državljanstva je rešitev
Odgovori
+2
2 0
grumf
03. 06. 2026 18.49
Moja napoved: v prihodnjih letih bodo želelinpostati manjšina. Poleg Srbov tudi Bosanci in seveda Kosovarji. Kosovarji bodo tudi ustanovili stranko, ki se bo vedno prebila v parlament. S časom bo vse močnejša. Recimo, da se bo vse to zgodilo v roku 5-10let.
Odgovori
+2
2 0
PIKAPOLONICA1994
03. 06. 2026 18.47
...o manjšinah pa kdaj drugič....imamo jih in drugih ne potrebujemo
Odgovori
+2
2 0
PIKAPOLONICA1994
03. 06. 2026 18.46
Volivci so odločili, da imajo take elemente zelo pri srcu....nič čudnega kaj je priletelo iz njegovih ust....nič čudnega
Odgovori
+3
3 0
Jon Bacek
03. 06. 2026 18.45
Kaj če bi raje razpravljali o ukradeni identiteti RoberTine?
Odgovori
+2
3 1
baldahin
03. 06. 2026 18.44
Kaj pa smo pričakovali; potem sledi uvedba srbskega jezika v javni upravi, šolstvu, kulturi, čez noč se bodo pojavii dvojezični napisi, tudi v cirilici, najprej enaki fonti, potem pa vse večji in večji, dokler ne bo samo v cirilici, potem pa.......tako da, še ga volite, bolj ga volite, vedno ga volite, ploskajte mu, nosite ga na ramenih.
Odgovori
+1
2 1
Teflonka
03. 06. 2026 18.43
A so na zahodu v Avstriji,Nemčiji,Švici...tudi priznani kot manjšina ali,pa so priznani kot tuji delavci?
Odgovori
+6
7 1
kapljač1
03. 06. 2026 18.43
"Miloševića" mlajse generacije , ne se čuditi.
Odgovori
+2
4 2
zrela hruška
03. 06. 2026 18.43
sem za izraelsko manjšino okoli sds?! 🤣🤣
Odgovori
-1
1 2
Butasti modrec
03. 06. 2026 18.43
O tem se nima kaj za pogovarjat. Lahko pa se pogovarja o deportaciji celotne družine Janković v Srbijo, da ne bojo več tukaj zganjali kriminala in mafijskih poslov.
Odgovori
+1
2 1
mestni
03. 06. 2026 18.42
Začelo se je nadaljevanje sledi adijo slovenski narod žal mi te je.
Odgovori
+1
4 3
Givmi5
03. 06. 2026 18.41
Kako lahko Fajonova gre nazaj na RTV?? Pa dajte no, ljudje brez služb, eni pa hodijo nazaj na stara mesta kot je Paškova, Fajonova ... dajte no, ukinite nam naročnino .
Odgovori
+5
5 0
Slovenska pomlad
03. 06. 2026 18.40
Res sem ponosen,da je SDS omogočila Srba Stevanovića za predsednika parlamenta.
Odgovori
+1
6 5
Bolfenk2
03. 06. 2026 18.40
Prenehajte z razpravo. V Resnici so sporočili, da priznavajo samo 2 manjšini v skladu z ustavo. Vse ostalo so novinarske race.
Odgovori
+2
4 2
mario7
03. 06. 2026 18.45
Ti (ne)resnici še kaj verjameš? Vse zlagano.
Odgovori
+2
3 1
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