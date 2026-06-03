Bo Stevanović v Srbiji razpravljal o priznanju srbske manjšine?

V kabinetu predsednika DZ so pojasnili, da srbska stran v dvostranskih stikih "pogosto izpostavlja tudi vprašanje priznanja srbske skupnosti kot narodne manjšine. Gre za občutljivo vprašanje, ki terja premišljen in vključujoč pristop, pri čemer je treba poudariti, da bi morebitne spremembe na tem področju zahtevale širše politično in družbeno soglasje ter tudi spremembo Ustave RS".

V luči napovedanega obiska in nedavne izjave srbskega ministra za človekove in manjšinske pravice ter družbeni dialog Dema Beriše , da Srbija s Slovenijo šele začenja pogovore o morebitnem priznanju srbske narodne skupnosti v Sloveniji kot manjšine, so se v medijih pojavila ugibanja, ali bo tudi to ena od tem pogovorov na Stevanovićevem obisku v Srbiji.

Ob tem je Stevanovićeva stranka Resnica danes na svojem Facebook profilu brez dodatnega konteksta zapisala, da sta v Sloveniji "z ustavo priznani samo dve narodni manjšini". "Za nas je ustava sveta. Zato bo tako tudi ostalo. Vse ostalo pa je še ena izmed številnih novinarskih rac iz iste jate," so dodali.

Stevanović je sicer novembra lani, ko je bila Resnica še zunajparlamentarna stranka, v pogovoru za portal Srpski ugao dejal, da bi podprl vsako pobudo, ki bi vodila k temu, da bi Srbi dobili status narodne manjšine. Dodal je, da Slovenija s tem ničesar ne bi izgubila, temveč bi okrepila svojo večetnično identiteto in izkazala spoštovanje ljudem, ki tu živijo desetletja. "Srbi v Sloveniji so ogromen družbeni, kulturni in gospodarski potencial. Oni so gradili to državo, prispevajo k njenemu razvoju in si zaslužijo institucionalno priznanje," je takrat dejal po pisanju portala.

Na ministrstvu za kulturo so v odzivu na besede Beriše danes za STA odgovorili, da niso "prejeli nobenih uradnih pobud ali informacij o začetku pogovorov med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo glede priznanja srbske narodne skupnosti kot manjšine v Sloveniji, prav tako nismo seznanjeni z morebitnimi načrtovanimi aktivnostmi na tem področju".

Beriša je v pogovoru za B92 nakazal, da si v Srbiji želijo, da bi srbska narodna skupnost v Sloveniji imela enake pravice, kot jih ima Nacionalni svet slovenske manjšine v Srbiji. Ta je najvišje predstavniško telo Slovencev v Srbiji, ki zastopa interese slovenske manjšine, piše na spletni strani nacionalnega sveta.

Nacionalni svet v Srbiji "aktivno sodeluje v skupnosti nacionalnih svetov, njegovi člani pa se redno udeležujejo vseh srečanj in posvetovanj, na katera so redno vabljeni," so za pojasnili na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

V kabinetu predsednika DZ so še pojasnili, da se Stevanović v Srbijo odpravlja na povabilo predsednice narodne skupščine Srbije Ane Brnabić. Predsednik odbora za zunanjo politiko Franc Breznik (SDS) pa je na torkovem zaslišanju kandidata za novega zunanjega ministra dejal, da bosta v delegaciji še on in poslanka Meira Hot (SD).