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Slovenija

Bo Stevanović zahteval odstop Mijiča?

Ljubljana, 02. 07. 2026 20.02 pred 48 minutami 2 min branja 11

Avtor:
Rene Markič
Boris Mijič

Ali poslanec Resnice Boris Mijič še uživa zaupanje šefa stranke Zorana Stevanovića? Po razkritjih, da Mijičevo podjetje Progros nekdanjim zaposlenim in državi dolguje več deset tisoč evrov, poslanec še vedno ni stopil pred kamere. Bo Stevanović, če bo Mijič spoznan za krivega, zahteval njegov odstop?

Že od sredine junija Borisa Mijiča ni v poslanskih klopeh. V tem času je njegovo delovanje v podjetju Progros pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije, o čemer so obveščeni tudi v Resnici.

"Stranka Resnica je pripeljala pet mandatov v ta mandat in s petimi mandati bomo odšli. Iskreno me pa zanima, ali boste po 10. oktobru še postavljali taka vprašanja in vršili tak pritisk na gospoda Mijiča," odgovarja predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović.

Gre za datum, ko bo preteklo pol leta od ustanovne seje. Vse do tedaj namreč v primeru odstopa poslanca mesto ne pripade avtomatsko naslednjemu po številu glasov z liste Resnice, temveč bi se volitve za njegovo mesto ponovile.

Pa bo po 10. oktobru Mijič še poslanec? "Če ne bo izpolnil vseh dogovorjenih obveznosti v skladu z organi stranke, da torej poplača svoje dolgove do konca leta, in če bo kakorkoli spoznan za krivega v zvezi s katero koli domnevno obtožbo, ne bo," pravi Stevanović, ki dodaja, da bo od Mijiča, če bo pred 10. oktobrom spoznan za krivega, zahteval odstop.

Kakšno je zaupanje stranke v Mijiča?

Zaupanje v Mijiča in njegov mandat naj bi bilo sicer po naših informacijah med nekaterimi člani stranke vprašljivo. Medtem pa šef najmanjše parlamentarne stranke ostaja brez jasnega odgovora: "Moje zaupanje je v mandat strankarske pozicije Resnice. Politično zaupanje zame ne obstaja. To je izmišljen termin. Ne bomo izpustili mandata zaradi pritiskov kogarkoli."

Podobno ravnanje, kot ga očitajo Mijiču, pa je medtem Stevanović pred tedni pripisal še enemu podjetju. Danes iz SSI Schäfer očitke o sistematičnem izkoriščanju zaposlenih zanikajo.

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Na naša vprašanja v podjetju niso odgovarjali, so pa za STA navedli, da gre za neutemeljene navedbe nekdanje odvetnice Špele Mesesnel. Več nadzorov naj po njihovih besedah ne bi potrdilo očitkov. Ob tem naj bi nadzor podjetja opravili tudi na Finančni upravi RS, česar pa nam zaradi davčne tajnosti na finančni upravi niso mogli potrditi.

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KOMENTARJI11

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Korija ni več
02. 07. 2026 20.42
Ko vidim Luko Meseca mi postane slabo.
Odgovori
-3
0 3
Pajo_36
02. 07. 2026 20.51
Povej mi en sam škandal od Mesca?
Odgovori
0 0
royayers
02. 07. 2026 20.40
hehe, kalkulacije in prodajanje megle. zoki ti si res majster
Odgovori
-1
1 2
alkimistos
02. 07. 2026 20.40
bo Jankovič odstopil? Bo golob odstopil prosim vas no.. pa saj ste patetični hahaha
Odgovori
-1
0 1
štajerc65
02. 07. 2026 20.32
Iz politične higiene bi moral odstopit sam. In to ne ve raj ampak mesec nazaj. Ne vem zakaj ga Stevo tako ščiti. Sicer pa Gliha vkup štriha pravijo starejši.
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+4
5 1
FrankCostello
02. 07. 2026 20.31
Stevanovič ga bo vrgel ven takoj, ko bo pol leta oddelal v parlamentu, da bo lahko nastavil svojega poslanca, to je vsakomu jasno! Tega Miliča bo vrgel v smeti zgodovine, da ga ne bo več nikdar videl!
Odgovori
+4
4 0
Nidani
02. 07. 2026 20.24
A pol ne bo Stevo poravnal dolgov?😁
Odgovori
+6
7 1
štajerc65
02. 07. 2026 20.33
Nima več prihrankov, jih je Janezu dal.
Odgovori
+5
5 0
Pajo_36
02. 07. 2026 20.23
Evo vam Vučič način. To je to. Grožnje in laži. Seveda ga špara do 10. oktobra, kaj pa. Verjetno pa bo glede na rejtinge ga moral žrtvovati. No pa pejmo, ste pa dobri svaka vam čast. Lotrič preko DS financiral stranko, povečujete vse kar se da kapitalu, Izrael rula, režim, ki dokazano z OZN poročili strelja v glavo otroke, Grimsa vržejo ven iz EPP, ker je preveč ekstremen, s tem, da SDS zagotavlja, da je desnica in ne ekstremna desnica, glavni ministri Logar in Vrtovec FDV-jevca z izkušnjami izključno v strankarskih lojtricah, k imajo tolk za povedat čez družboslovce, se oproščam Vrtovec teolog. Uau. Še meneđerski faks nima. In spet, zakoni in omnibus zakoni dežujejo, seveda gospoda Velikega Vodje ni nikjer. Nikjer v medijih, nič. Goloba pa za vsako vejico takoj na odmeve in k Slaku. Kar je prav. KAr se tegale Mijića tiče: ja tip je pogruntal sistem ane. Noben se ne vpraša, zakaj je to možno. O zakonodaji. Spet noben. Bravo. Še enkrat: kaj bodo v zameno dobila podjetja, ki bodo njemu odplačala dolgove?? Nema bezplatnog ručka ! Uni, k ste glasovali za Logarja in Resnico in bili sto posto eni moči ljudem, ne vem, kaj naj rečem. Ja, ljudem so rekli, dajte mi moč, obkrožite me. Kaj bo 2030? Za manever veste, da mora za padec te vlade bit 46 rokic? Grem stavit, da Čeferin. Pa še enkrat: kje sta Janša, kot PV in pa Golob, ki je lider najmočnejše opozicijske stranke ! Kaj se dogaja v ozadju, da se non stop objavlja tale k....med Mescem in Stevotom?
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+2
3 1
Slovenska pomlad
02. 07. 2026 20.23
Hahaha....to bo ja.
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+1
2 1
Anion6anion
02. 07. 2026 20.13
Farsa!
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+2
3 1
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