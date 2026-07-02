Bo Stevanović zahteval odstop Mijiča?

Že od sredine junija Borisa Mijiča ni v poslanskih klopeh. V tem času je njegovo delovanje v podjetju Progros pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije, o čemer so obveščeni tudi v Resnici.
"Stranka Resnica je pripeljala pet mandatov v ta mandat in s petimi mandati bomo odšli. Iskreno me pa zanima, ali boste po 10. oktobru še postavljali taka vprašanja in vršili tak pritisk na gospoda Mijiča," odgovarja predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović.
Gre za datum, ko bo preteklo pol leta od ustanovne seje. Vse do tedaj namreč v primeru odstopa poslanca mesto ne pripade avtomatsko naslednjemu po številu glasov z liste Resnice, temveč bi se volitve za njegovo mesto ponovile.
Pa bo po 10. oktobru Mijič še poslanec? "Če ne bo izpolnil vseh dogovorjenih obveznosti v skladu z organi stranke, da torej poplača svoje dolgove do konca leta, in če bo kakorkoli spoznan za krivega v zvezi s katero koli domnevno obtožbo, ne bo," pravi Stevanović, ki dodaja, da bo od Mijiča, če bo pred 10. oktobrom spoznan za krivega, zahteval odstop.
Kakšno je zaupanje stranke v Mijiča?
Zaupanje v Mijiča in njegov mandat naj bi bilo sicer po naših informacijah med nekaterimi člani stranke vprašljivo. Medtem pa šef najmanjše parlamentarne stranke ostaja brez jasnega odgovora: "Moje zaupanje je v mandat strankarske pozicije Resnice. Politično zaupanje zame ne obstaja. To je izmišljen termin. Ne bomo izpustili mandata zaradi pritiskov kogarkoli."
Podobno ravnanje, kot ga očitajo Mijiču, pa je medtem Stevanović pred tedni pripisal še enemu podjetju. Danes iz SSI Schäfer očitke o sistematičnem izkoriščanju zaposlenih zanikajo.
Na naša vprašanja v podjetju niso odgovarjali, so pa za STA navedli, da gre za neutemeljene navedbe nekdanje odvetnice Špele Mesesnel. Več nadzorov naj po njihovih besedah ne bi potrdilo očitkov. Ob tem naj bi nadzor podjetja opravili tudi na Finančni upravi RS, česar pa nam zaradi davčne tajnosti na finančni upravi niso mogli potrditi.
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