Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Bo Šutarjev zakon skladen z ustavo?

Ljubljana, 04. 11. 2025 19.02 | Posodobljeno pred 30 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Žiga Bonča , Anže Božič
Komentarji
7

Po brutalnem napadu v Novem mestu, v katerem je umrl Aleš Šutar, je vlada v zaključni fazi priprave ukrepov, ki naj bi izboljšali varnostne razmere. Kakšne so podrobnosti tako imenovanega Šutarjevega zakona? Bo vladi uspelo zadostiti pomislekom pravnikov, ki menijo, da bi lahko bili nekateri ukrepi neskladni z ustavo? Kaznovalno politiko bomo spremenili tako, da bo zaščitena žrtev in ne storilec, pravijo pri premierju Golobu. Pa je podpora ukrepom v koaliciji res tako samoumevna, kot meni premier?

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Kaj pravijo tožilci in sodniki?
    03:24
    Iz 24UR: Kaj pravijo tožilci in sodniki?
  • Iz 24UR: Bo Šutarjev zakon v skladu z ustavo?
    02:56
    Iz 24UR: Bo Šutarjev zakon v skladu z ustavo?

Zagotavljanje varnosti, socialna varnost, pravosodje, odvzem premoženja - področja, ki jih bo urejal tako imenovan Šutarjev zakon. Pristojna ministrstva so svoje predloge že posredovala ministrstvu za notranje zadeve, ki koordinira nastajanje zakona. Kako bodo njihove predloge uvrstili v zakon, ne vedo, zakona pa v svojih rokah nimajo niti poslanci Svobode.

"V četrtek gre zakon na vlado, ko bomo zakon v končnem besedilu videli, bomo o konkretnih ukrepih govorili, v osnovi podpiramo vse, kar je bilo predstavljeno, se pa pač še pilijo zakonske dikcije, pričakujem pa, da bomo podprli vse," je dejal poslanec Gibanja Svoboda Lenart Žavbi.

Na seji vlade se bodo v četrtek ministri izrekali o celotnem zakonu in ne zgolj posameznih ukrepih. Neuradno niti Socialni demokrati niti Levica nimata odgovora na vprašanje, ali bodo njuni ministri zakon podprli, saj da ga še nimajo in da je nemogoče takšno vsebino pretresti v enem dnevu. Premier Golob sicer ni pustil dvoma o tem, kaj pričakuje od svojih partnerjev.

"Nimamo izbire, katerakoli parlamentarna stranka se bo začela izogibati svoji odgovornosti, bo pač morala polagati račune pred ljudmi, ampak jaz sem prepričan, da bodo ti ukrepi sprejeti s soglasjem," je 29. oktobra v oddaji 24UR Zvečer dejal premier Robert Golob.

Nataša Pirc Musar prižgala svečko za Aleša Šutarja in vse žrtve nasilja
Nataša Pirc Musar prižgala svečko za Aleša Šutarja in vse žrtve nasilja FOTO: Luka Kotnik

V koalicijskih vrstah je prisoten pomislek, da bi lahko razmere reševali tudi z bolj dosledno uporabo že veljavne zakonodaje, kar je ob nagovoru parlamenta izpostavila predsednica države Nataša Pirc Musar: "Vstop brez odredbe sodišča v tuje stanovanje iz razlogov varnosti, ljudi in premoženja, že danes omogoča 218. člen zakona o kazenskem postopku."

Vstop v stanovanje brez sodne odredbe naj bi uredili tako, da bo namen tovrstnega početja odvzem orožja ali drugih nevarnih predmetov. Neuradno pa naj bi bil ukrep, ki bi nosečim mladoletnicam ukinil upravičenost do otroškega dodatka, zdaj bolj usmerjen v preventivo. Ključna rešitev zakona, ki je veljavna zakonodaja ne omogoča, pa da bo, kot je dejal Golob: "Po tem zakonu bomo zaščitili žrtve, ne bo več žrtev tista, ki bo morala preganjati nasilneže, ki so povzročili telesne poškodbe, ampak bo to dolžnost policije in tožilstva po uradni dolžnosti, kar danes ni."

Prav v dneh, ko nastaja Šutarjev zakon, so bili prostori Svobode v Brežicah tarča vandalizma, ki ga stranka ostro obsoja. Morilci, Aco, Golob, so med drugim napisali na pročelje. Stranka je dogodek že prijavila policiji.

Kaj pravi pravosodje?

Cvet domačega pravosodja se je danes zbral na državnem posvetu in razpravljal o ključnih izzivih ceha. Tudi o vladnih načrtih za več represije v imenu bolj učinkovitega pregona kriminala.

"To je lahko velik problem. Moram reči, da je že en moj kolega sodnik slikovito komentiral, da bodo določeni ukrepi, da jih bo že vratar na ustavnem sodišču razveljavil," je dejal predsednik Višjega sodišča v Ljubljani Anton Panjan.

"Najbolj je potrebno hitro ukrepanje organov. Tako organov odkrivanja, pregona, kot tudi sodišča. Se pravi hitrost postopka v skladu z obstoječimi zakoni," je dejal vrhovni državni tožilec Harij Furlan.

"Jaz se bojim, da so te ocene kar po vrsti, tako kot veliko drugih v tej zgodbi zadaj, plod neke panike. Moralne panike," je povedal podpredsednik državnotožilskega sveta Zvonko Fišer.

Veliko pomislekov ljudi iz prvih bojnih vrst pri pregonu kriminala leti zlasti na Golobovo napoved o mehčanju pogojev za policijske racije.

Sodišče
Sodišče FOTO: Bobo

"Samo represija ne bo rešila teh problemov. Zaradi dogajanja se ne smejo kršiti človekove pravice nikomur," je povedal predsednik Vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević.

Nedotakljivost stanovanja namreč izrecno varuje celo ustava, ki že zdaj v izjemnih primerih uradnim osebam omogoča vstop brez sodne odredbe. Kar po oceni sodnika, ki je v karieri med drugim 16 let sodil tudi v Novem mestu, pomeni "dokaj ustrezno zakonodajo. Je pa vprašanje, ali se je pri odkrivanju kaznivih dejanj ravnalo dovolj korajžno, če lahko tako rečem," kot je dodal Panjan.

Medtem ko je nekdanjega prvega tožilca v državi zaradi neenake obravnave najbolj zmotila vladna namera rezov v otroške dodatke.

"A so zdaj romske mamice manj mamice, da jim bomo vzeli otroški dodatek? A so, ker so mladoletne, manj mladoletne, kot so druge mladoletne mame? In ali so njihovi otročki manj otročki, kot so drugi otročki," se je vprašal Fišer.

Po drugi strani pa nekdanji prvi mož specializiranega državnega tožilstva na vprašanje, kakšen konkreten dodaten ukrep bi državi omogočil večjo učinkovitost pri pregonu uličnega kriminala, tako:

"Če se bodo določena kazniva dejanja, ki se sedaj preganjajo na predlog, preganjala po uradni dolžnosti: tu ne vidim jaz neke ustavnopravne spornosti," je pojasnil Furlan.

"Seveda bode v oči, da imajo določeni park avtomobilov, o katerih drugi državljani ne moremo niti sanjati, na drugi strani pa to ni pokrito z uradnimi dohodki," je dodal Panjan.

"Torej, država ima nedvomno ves potrebni represivni aparat že nastavljen. Treba ga je samo, pač bi rekel, izvajati. In po mojem mnenju prav nobenih posebnih novih ukrepov ne potrebuje," je dejal Fišer.

Bolj ali manj vsi sogovorniki pa odločevalcem pri pisanju novih represivnih prijemov svetujejo, naj se pri tem ne prenaglijo.

zakonodaja pravosodje vlada romi
Naslednji članek

Dolgotrajna oskrba: že naslednje leto bo zmanjkalo denarja

Naslednji članek

Plavajoči hiški na Ljubljanici naprodaj po več kot 40 odstotkov nižji ceni

SORODNI ČLANKI

Neuradno: padec po udarcu s pestjo v lice, bokser ni bil uporabljen

'Če nasilja ne bodo skušali zamejiti sami, ne bo dobro za nikogar'

Zadnji šopek rumenih gerber zanj, ki je bil od vseh

Na novomeškem pokopališču Srebrniče množično slovo od Aleša Šutarja

Kdo je bil Aleš Šutar – za prijatelje Aco?

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
peresni
04. 11. 2025 20.24
SDS in NSi bosta seveda proti vsemu ...kot vedno...samo da kontrirajo in zavirajo normalnost družbe.
ODGOVORI
0 0
BBcc
04. 11. 2025 20.22
Sodniki elit. Še dobro, da Golob hoče urediti stvari.
ODGOVORI
0 0
Ici
04. 11. 2025 20.22
Brez skrbi. V svobodi ti svobodni povedo, kaj je skladno z ustavo in kaj ni. Oni se odločijo in tako je.
ODGOVORI
0 0
txoxnxy
04. 11. 2025 20.20
Policija še vedno ne upa izdat osebnih podatkov o žrtvi , kakšen zakon je potem to ?
ODGOVORI
0 0
Kuku456
04. 11. 2025 19.59
+4
Sam pravice pravice. Ta človek oče prijatelj brat je imel tudi pravico živet in otroci so imeli pravico imeti očeta!
ODGOVORI
4 0
mackon08
04. 11. 2025 19.58
+2
Če je dober zakon in ni skladen z ustavo pa ustavo spremeniti pa je. Poštenim se ni kaj za bat.
ODGOVORI
2 0
BBcc
04. 11. 2025 20.18
Točno tako.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330