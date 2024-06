Bo svet SDS črtal Logarja, Irglovo in Kaloha?

Tak predlog so podali po tistem, ko je izvršilni odbor ob napetostih med stranko in Logarjem zaradi njegovega političnega delovanja in udejstvovanja v Platformi sodelovanja konec lanskega leta ocenil, da ni več dvoma, da Logar ustanavlja svojo stranko. Predsednik SDS Janez Janša je zatem v glasilu stranke tudi javno izpostavil dogovor poslanske skupine, naj Logar do konca leta "razčisti in uredi statusne zadeve" .

Izvršilni odbor SDS je 6. februarja zaradi vprašanj, ki jih je na vodstvo stranke naslavljalo članstvo, poslanski skupini predlagal, da vsi poslanci SDS v sedmih dneh podpišejo izjavo. Z njo bi se zavezali, da bodo do konca aktualnega sklica DZ delovali kot člani SDS in člani strankine poslanske skupine.

Izjavo, v kateri so se zavezali, da bodo do konca mandata tako v DZ kot zunaj njega delovali kot člani SDS in člani strankine poslanske skupine, je podpisalo 24 od 27 poslancev stranke. Nista pa je podpisala Logar in Irgl, ki sta med soustanovitelji Platforme sodelovanja. Prav tako je ni podpisal Dejan Kaloh. Vsi trije so bili zatem izključeni iz vseh delovnih teles DZ.

Po veljavnem statutu je posameznik lahko črtan iz članstva, če kandidira na konkurenčni listi kandidatov ali če se po izvolitvi na funkcijo poslanca ali svetnika ne vključi v poslansko oziroma v svetniško skupino SDS ali iz nje izstopi.

Po navedbah N1 pa naj bi svet SDS danes že navedenim razlogom za črtanje člana dodal še en razlog. Ta razlog bi nastopil, če poslanec SDS v DZ ali Evropskem parlamentu oziroma državni svetnik iz vrst SDS zavrne podpis zaveze o delovanju v okviru poslanske oziroma svetniške skupine do konca tekočega mandata in zaveze, da do konca mandata ne bo kandidiral na listah drugih strank. Pač pa predlagane spremembe dopuščajo možnost, da pristojni organ SDS člana, ki zavrne podpis zaveze o zvestobi stranki, ne črta iz članstva, ampak njegov status iz člana spremeni v podpornika.

Portal ob tem dodaja, da spremenjeni statut ne bo mogel veljati za nazaj. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec bo morala zato poslance znova pozvati, naj podpišejo zavezo o zvestobi do konca mandata. Šele vnovična zavrnitev podpisa bi omogočila nadaljnje ukrepanje, je še navedel portal.