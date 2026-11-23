Kljub napovedi, da bo sneženje do današnjega jutra ponekod zajelo tudi nižine, se napoved tokrat ni uresničila. Največ možnosti za sneg se zdaj nakazuje v sredo.

Ciklon, ki je včeraj in danes ponoči vplival na vreme pri nas, se je pomaknil nad vzhodni Balkan. K nam od severa priteka hladnejši in bolj suh zrak. Nad srednjo Evropo se prehodno krepi območje visokega zračnega tlaka, zato danes in jutri pričakujemo več sončnega vremena, sporoča Arso. Jutri zjutraj se bo temperatura po večjem delu države spustila pod 0 stopinj Celzija, v zatišnih legah tudi pod –5 stopinj Celzija. Dan bo večinoma jasen, le na Primorskem bo več oblačnosti, saj bo v višinah zapihal vlažen veter zahodnih smeri. Proti večeru bodo tam že možne tudi rahle padavine.

V noči na sredo se bodo rahle padavine od zahoda širile v notranjost države. Ob tem bo po dolinah severne Primorske, Gorenjske in Notranjske lahko nastalo tudi nekaj poledice, ni pa izključen kakšen cm snega.

V sredo čez dan se bo nekoliko ogrelo, v noči na četrtek pa se bo od severovzhoda znova ohlajalo. Padavine se bodo čez dan postopno okrepile in razširile nad vso Slovenijo.

Napoved lege ciklona in s tem povezanih vzorcev vetra in temperature po višini je še precej negotova. Količine pričakovanih snežnih padavin je zato težko zanesljivo oceniti. Najverjetneje bo v gorah do četrtka zjutraj zapadlo od 15 do 25 cm snega, po nižinah pa večinoma do 5 cm. Verjetnost sneženja bo najmanjša na jugu države. V četrtek bodo padavine oslabele in večinoma ponehale.