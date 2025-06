Za gorivo več ali manj? Vlada pripravlja novo uredbo

Bodo slovenski vozniki z novo uredbo o regulaciji cen goriva, aktualna namreč poteče sredi prihodnjega tedna, za tankanje plačevali več ali manj? Zdi se, da je glede na predlog, ki je zaokrožil in močno razburil trgovce, znano le to, da bo vlada še dodatno zarezala v njihove zaslužke. Njihove marže naj bi bile še nižje, vse glasnejše so špekulacije tudi o vnovičnem reguliranju cen na avtocestah, v Petrolu zato že svarijo celo pred morebitnim zapiranjem servisov. Pa se bo v dobrobit voznikov svojemu odpovedala tudi vlada? Sploh veste, koliko od litra goriva damo za trošarino in druge dajatve?