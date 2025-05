Bo treba e-skiroje registrirati?

Električni skiroji so predvsem v urbanih središčih v zadnjih nekaj letih postali vsakdanji prizor. Vse več ljudi jih izbira kot hiter, enostaven in okolju prijazen način prevoza, prinašajo pa tudi številne izzive, je dejala namestnica direktorice Agencije za varnost prometa (AVP) Saša Jevšnik Kafol .

Uporabnikom sporočamo: nosite zaščitno čelado, čeprav to ni predpisano za tiste, ki ste starejši od 18 let, bodite oblečeni tako, da vas vidijo v prometu, ne vozite se po pločnikih, vozite se sami, ne prevažajte kakšnih predmetov in – bodite previdni. Saša Javšnik Kafol, AVP

"Treba je vedeti, da e-skiro ni igrača. Gre za lahko motorno vozilo, ki lahko doseže hitrost do 25 km/h, hkrati pa ima majhna kolesa in nižjo stabilnost. To pomeni, da so vozniki ob padcu pogosto hudo poškodovani, zlasti če ne nosijo čelade in se v promet vključujejo brez znanja in izkušenj," je poudarila.

V zadnjih dveh letih na srečo ni bilo smrtnih nesreč, je pa močno naraslo število huje poškodovanih – s 30 v letu 2023 na 42 v letu 2024, je navedla Jevšnik Kafolova. Lani so našteli 268 nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki e-skirojev, dobro desetino več kot leto prej. Do 12. maja letos jih je bilo 50, devet ljudi se je huje poškodovalo, 35 pa lažje. "Več kot polovica ni uporabljala zaščitne čelade, čeprav vemo, da je prav zaščita glave pri padcu ključna," je še poudarila.

Na UKC Ljubljana, kjer že 12 let vodijo statistiko poškodb pri vožnji skirojev, prav tako ugotavljajo, da je teh v zadnjih letih več, kar pripisujejo pojavu e-skirojev. Leta 2013 jih je bilo manj kot sto, zdaj vsako leto sprejmemo med 500 in 650 poškodovancev, je povedal vodja urgentnega kirurškega bloka Uroš Tominc, dr. med.

Večinoma gre za lažje poškodbe, kot so odrgnine, rane v predelu glave, obraza in zgornjih okončin, v zadnjem času pa beležijo tudi porast hudih poškodb, ki jih je vsako leto več. "Tu govorimo predvsem o hudih poškodbah glave s poškodbo možganov, poškodbo obraznih kosti in pa poškodbo dolgih cevastih kosti, predvsem govorimo o zlomih in večjih poškodbah stegnenic in golenic," je pojasnil Tominc.