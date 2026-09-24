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Slovenija

Prvi je bil Clinton, zadnji Bush. Bo naslednji Trump?

Ljubljana, 24. 09. 2026 11.24 pred eno minuto 4 min branja 4

Avtor:
K.H.
Bill Clinton v Sloveniji

Premier Janša je med gostovanjem na ameriški televiziji razkril, da je Trumpa povabil v Slovenijo in da je ta povabilo sprejel. Podrobnosti o morebitnem obisku ni razkril. Je pa Slovenija od osamosvojitve gostila le dva ameriška predsednika, vendar na treh predsedniških obiskih. Kot prvi je Slovenijo junija 1999 obiskal Bill Clinton. George W. Bush mlajši pa je Slovenijo obiskal kar dvakrat, prvič že na začetku svojega prvega mandata, drugič pa ob koncu drugega mandata.

Od leta 1991, ko je Slovenija postala samostojna država, se je na čelu Združenih držav Amerike izmenjalo šest različnih predsednikov: George H. W. Bush (1989–1993), Bill Clinton (1993–2001), George W. Bush ml. (2001–2009), Barack Obama (2009–2017), Donald Trump (2017–2021 in 2025–danes) ter Joe Biden (2021–2025). A le dva od teh sta med svojimi mandati obiskala tudi Slovenijo.

Preberi še Janša Trumpa povabil na obisk v Slovenijo

Bill Clinton: prvi ameriški predsednik v Sloveniji

Prvi ameriški predsednik, ki je obiskal Slovenijo, je bil Bill Clinton. V Ljubljano je prispel 21. junija 1999, le kakšnih 10 dni po koncu Natove operacije proti Zvezni republiki Jugoslaviji (ZRJ). To je bilo tudi leto pred ameriškimi volitvami, na katerih Clinton po dveh mandatih ni več mogel kandidirati.

Ameriškega predsednika je na Kongresnem trgu v Ljubljani kljub deževnemu vremenu pozdravila množica ljudi, z nekaterimi se je Clinton tudi rokoval.

Med obiskom se je Clinton srečal s takratnim predsednikom Milanom Kučanom in predsednikom vlade Janezom Drnovškom, za zaprtimi vrati pa se je srečal še s slovenskimi poslanci. Na obisk je prišel v spremstvu prve dame Hillary Clinton, damski program pa je vodila takratna slovenska prva dama Štefka Kučan.

Med svojim obiskom v Sloveniji se je srečal tudi s takratnim črnogorskim premierjem Milom Đukanovićem, saj so se ravno v tistem času zaostrovali odnosi znotraj ZRJ oziroma med Črno goro in Srbijo, ki jo je vodil Slobodan Milošević.

Clintonov obisk je bil za mlado slovensko državo pomembno diplomatsko priznanje. Slovenija je takrat še utrjevala svoj položaj v evroatlantskih povezavah, obisk predsednika najmočnejše države na svetu pa je predstavljal potrditev njene vloge kot stabilne in prozahodno usmerjene države v regiji.

Prvi obisk Georgea W. Busha in zgodovinsko srečanje s Putinom

Drugi ameriški predsednik, ki je obiskal Slovenijo, je bil George W. Bush. Na Brdu pri Kranju se je 16. junija 2001 srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Gostitelja srečanja pa sta bila predsednik Kučan in premier Drnovšek.

Voditelja ZDA in Rusije sta razpravljala o zmanjšanju strateških jedrskih arzenalov, protiraketni obrambi in mednarodnih odnosih. Prav to srečanje je ustvarilo enega najbolj znanih citatov Busheve zunanje politike. Po pogovoru je dejal, da je Putinu "pogledal v oči" in dobil občutek za njegovo dušo. To njegovo izjavo so nato v naslednjih letih pogosto citirali, ko je bilo govora o ameriško-ruskih odnosih.

Srečanje na Brdu je bilo prvo osebno srečanje med obema voditeljema in je Slovenijo za nekaj dni postavilo v središče svetovne diplomacije. Hkrati pa je bilo to tudi Bushevo prvo potovanje v Evropo v vlogi ameriškega predsednika.

Bush se je vrnil še drugič

Proti koncu svojega drugega mandata se je Bush znova vrnil v Slovenijo, in sicer junija 2008, ko je država prvič predsedovala Svetu Evropske unije. V Ljubljani in na Brdu pri Kranju se je udeležil vrha EU-ZDA ter se srečal s predsednikom republike Danilom Türkom in predsednikom vlade Janezom Janšo. Gostitelja vrha sta bila slovenski premier in predsedujoči Svetu EU Janša ter predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso.

V ospredju pogovorov so bila vprašanja energetske varnosti, iranskega jedrskega programa, razmere v Afganistanu, podnebne spremembe, Kosovo in čezatlantski odnosi. Šlo je za zadnji vrh EU-ZDA v času Bushevega predsedniškega mandata.

Ob prihodu na Brdo je hvalil lepote "male evropske države". "Prvo pot po Evropi kot ameriški predsednik sem začel v Sloveniji. Tudi moja zadnja predsedniška turneja po Evropi se začenja v Sloveniji," je dejal.

Po zaključku vrha EU-ZDA so si premier Janša, ameriški predsednik Bush in predsednik Evropske komisije Barroso na Brdu ogledali predstavo lipicancev. Tam so se jim pridružile tudi Janševa takratna zaročenka Urška Bačovnik, Busheva soproga Laura Bush in Barroseva soproga Margarida Sousa Uva Barroso, ki so se pred tem mudile v Ljubljani.

Pred odhodom je Bush dejal, da je Slovenija "velik košček nebes" in da se bo še vrnil kot turist.

Čeprav ima Slovenija posebno povezavo z ZDA tudi zaradi prve dame Melanie Trump, rojene v Sloveniji, pa aktualni predsednik Trump njene domovine v prvem mandatu ni obiskal. Po besedah Janše pa mu je včeraj Trump na povabilo, da obišče Slovenijo, odgovoril pritrdilno.

Podrobnosti povabila še niso znane. Usklajevanja in priprave na obisk predsednika ZDA sicer običajno potekajo več mesecev.

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KOMENTARJI4

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mojcd
24. 09. 2026 11.55
A netanjahu pride?
Odgovori
0 0
Definbahija
24. 09. 2026 11.54
Trum prude na Trstenjakovo. Z zasebnim helikopterjem pride še Netanjahu, Putin in Ši. Vsi pristanejo na strwhi Trtenjakove in si razdelijo svet po bratsko. 50/50
Odgovori
0 0
JApajaDAja
24. 09. 2026 11.51
janša povabi trumpa, trump putina,putin xija.,....in se v r slo dogovorijo za mir v celem svetu...
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+1
1 0
metaloh
24. 09. 2026 11.33
Verjetno res pride...spodobi se že zaradi Melanije.
Odgovori
+0
2 2
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