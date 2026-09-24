Prvi je bil Clinton, zadnji Bush. Bo naslednji Trump?

Od leta 1991, ko je Slovenija postala samostojna država, se je na čelu Združenih držav Amerike izmenjalo šest različnih predsednikov: George H. W. Bush (1989–1993), Bill Clinton (1993–2001), George W. Bush ml. (2001–2009), Barack Obama (2009–2017), Donald Trump (2017–2021 in 2025–danes) ter Joe Biden (2021–2025). A le dva od teh sta med svojimi mandati obiskala tudi Slovenijo.

Bill Clinton: prvi ameriški predsednik v Sloveniji

Prvi ameriški predsednik, ki je obiskal Slovenijo, je bil Bill Clinton. V Ljubljano je prispel 21. junija 1999, le kakšnih 10 dni po koncu Natove operacije proti Zvezni republiki Jugoslaviji (ZRJ). To je bilo tudi leto pred ameriškimi volitvami, na katerih Clinton po dveh mandatih ni več mogel kandidirati. Ameriškega predsednika je na Kongresnem trgu v Ljubljani kljub deževnemu vremenu pozdravila množica ljudi, z nekaterimi se je Clinton tudi rokoval.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Bill Clinton v Sloveniji AP

Bill Clinton v Sloveniji AP

Bill Clinton v Sloveniji AP

Bill Clinton v Sloveniji AP

Bill Clinton v Sloveniji AP

Med Clintonovim obiskom Reuters

Bill in Hillary Clinton Reuters

Clinton v Cankarjevem domu Irena Herak / Finance















Med obiskom se je Clinton srečal s takratnim predsednikom Milanom Kučanom in predsednikom vlade Janezom Drnovškom, za zaprtimi vrati pa se je srečal še s slovenskimi poslanci. Na obisk je prišel v spremstvu prve dame Hillary Clinton, damski program pa je vodila takratna slovenska prva dama Štefka Kučan. Med svojim obiskom v Sloveniji se je srečal tudi s takratnim črnogorskim premierjem Milom Đukanovićem, saj so se ravno v tistem času zaostrovali odnosi znotraj ZRJ oziroma med Črno goro in Srbijo, ki jo je vodil Slobodan Milošević. Clintonov obisk je bil za mlado slovensko državo pomembno diplomatsko priznanje. Slovenija je takrat še utrjevala svoj položaj v evroatlantskih povezavah, obisk predsednika najmočnejše države na svetu pa je predstavljal potrditev njene vloge kot stabilne in prozahodno usmerjene države v regiji.

Prvi obisk Georgea W. Busha in zgodovinsko srečanje s Putinom

Drugi ameriški predsednik, ki je obiskal Slovenijo, je bil George W. Bush. Na Brdu pri Kranju se je 16. junija 2001 srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Gostitelja srečanja pa sta bila predsednik Kučan in premier Drnovšek. Voditelja ZDA in Rusije sta razpravljala o zmanjšanju strateških jedrskih arzenalov, protiraketni obrambi in mednarodnih odnosih. Prav to srečanje je ustvarilo enega najbolj znanih citatov Busheve zunanje politike. Po pogovoru je dejal, da je Putinu "pogledal v oči" in dobil občutek za njegovo dušo. To njegovo izjavo so nato v naslednjih letih pogosto citirali, ko je bilo govora o ameriško-ruskih odnosih.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Bush in Putin na Brdu pri Kranju Reuters

George W. Bush ml. in Vladimir Putin v Sloveniji AP

George W. Bush ml. in Vladimir Putin v Sloveniji AP





Srečanje na Brdu je bilo prvo osebno srečanje med obema voditeljema in je Slovenijo za nekaj dni postavilo v središče svetovne diplomacije. Hkrati pa je bilo to tudi Bushevo prvo potovanje v Evropo v vlogi ameriškega predsednika.

Bush se je vrnil še drugič

Proti koncu svojega drugega mandata se je Bush znova vrnil v Slovenijo, in sicer junija 2008, ko je država prvič predsedovala Svetu Evropske unije. V Ljubljani in na Brdu pri Kranju se je udeležil vrha EU-ZDA ter se srečal s predsednikom republike Danilom Türkom in predsednikom vlade Janezom Janšo. Gostitelja vrha sta bila slovenski premier in predsedujoči Svetu EU Janša ter predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso. V ospredju pogovorov so bila vprašanja energetske varnosti, iranskega jedrskega programa, razmere v Afganistanu, podnebne spremembe, Kosovo in čezatlantski odnosi. Šlo je za zadnji vrh EU-ZDA v času Bushevega predsedniškega mandata.

icon-chevron-right 1 13 icon-chevron-right Drugi Bushev obisk v Sloveniji AP

Drugi Bushev obisk v Sloveniji AP

Drugi Bushev obisk v Sloveniji AP

Drugi Bushev obisk v Sloveniji AP

Drugi Bushev obisk v Sloveniji AP

Bush v Sloveniji Reuters

George in Laura Bush Dare Čekeliš

George Bush v Sloveniji Reuters

George Bush v Sloveniji Reuters

George Bush na Brdu pri Kranju Reuters

Bush v Sloveniji Reuters

George Bush Reuters

George Bush Reuters























