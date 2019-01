Bo tudi letošnji januar nadpovprečno topel? V Črnomlju kar 13 stopinj

Ob 12.30 uri so v Črnomlju in Novi Gorici izmerili kar 13 stopinj Celzija, v Ljubljani 12 stopinj, v Kranju in Celju 11 stopinj in 10 stopinj v Portorožu. To pa pomeni, da so temperature od povprečja višje za več kot pet stopinj Celzija.

V Ljubljani je bila namreč izmerjena povprečna najvišja dnevna januarska temperatura 3,4 stopinje Celzija, v Dobličah na jugovzhodu Slovenije 4,3 stopinje Celzija.