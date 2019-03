Vrhovno sodišče za nekaj brošur in dve spletni strani porabilo skoraj 350 tisoč evrov

Prevajanje pravniške latovščine navadnim državljanom ali zgolj kreativno trošenje njihovega denarja? Na vrhovnem sodišču so za izdelavo dveh spletnih strani in nekaj brošur zapravili skoraj 350 tisoč evrov. Z njimi naj bi izboljšali ugled sodstva. Toda številni pravniki so ogorčeni. Sodišče naj si ugled dviguje s svojim delom in ne z dragimi PR-akcijami.