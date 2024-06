Bo uporaba nacističnih in fašističnih simbolov postala kaznivo dejanje?

"Zadnje čase vidimo, pa ne govorim samo o dogodku prejšnjega tedna, ampak že dlje časa, da se predvsem simboli skrajne desnice, ki so pogosto ali pa praviloma povzeti po nacistični simboliki, zelo nonšalantno pojavljajo v javnosti," pravi vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec. Vladi zato predlaga, "da se v zakoniku – ne glede na to, kakšna je trenutno sodna praksa – razkazovanje neonacističnih simbolov na takšnih javnih shodih, se pravi ne v zgodovinske ali pa dokumentarne namene, opredeli kot kaznivo dejanje".

"To je področje, o katerem tudi v naši poslanski skupini razmišljamo že nekaj časa. Pripravljamo rešitve, treba jih je uskladiti in zagotovo stvari ustaviti," prikima vodja največje poslanske skupine Borut Sajovic.

Zakaj iskati rešitve, ko pa ima vlada že na mizi konkreten predlog Levice? Ga bo največja vladna stranka podprla? "Vsebinsko in načeloma se z njimi zagotovo strinjam," odgovarja Sajovic.

Kaj pa desni politični pol? V največji opozicijski stranki, kjer pogosto opozarjajo tudi na pojav levega političnega ekstremizma, so danes v kratkem odzivu obsodili poveličevanje vseh totalitarnih režimov. "V Slovenski demokratski stranki smo zato že večkrat predlagali, da se z zakonom prepove vsako javno poveličevanje vseh totalitarnih režimov – še posebej fašizma, nacizma oz. nacional-socializma in komunizma – ter javno uporabo njihovih simbolov," so sporočili.

O morebitni podpori predlogu se za zdaj niso izrekli. Prav tako ne Krščanski demokrati, ki danes ideje Levice ne komentirajo. Kaj pa pravijo v SD-ju? "Jaz mislim, da prepovemo nacistične simbole, da ne bo dovolj," je prepričan podpredsednik stranke Luka Goršek. "Mi moramo začeti pripravljati zakon, ki bo prepovedal Generacijo identitete, to je nacistična organizacija, nekatere druge evropske države so to že storile in so jih celo uvrstile med organizacije, ki imajo neke indice terorističnih organizacij."

Zato, dodaja, bodo Socialni demokrati – če Levici s pobudo ne uspe – sami pripravili svoj še strožji predlog omejevanja in kaznovanja političnega ekstremizma.