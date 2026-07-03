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Slovenija

Bo upravljanje največjih državnih naložb prevzel Nacionalni demografski sklad?

Ljubljana, 03. 07. 2026 19.48 pred 11 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Denis Malačič
Rast BDP

Bo upravljanje Darsa in drugih največjih državnih naložb po novem prevzel Nacionalni demografski sklad? Vlada je v medresorsko usklajevanje poslala osnutek zakona. Kaj predvideva?

Predlog zakona, ki ga je pridobil portal Necenzurirano, predvideva ustanovitev Nacionalnega demografskega sklada, na katerega bi država prenesla upravljanje večine svojega premoženja. Vanj bi se združili Slovenski državni holding (SDH), Družba za svetovanje in upravljanje, ki upravlja državne nepremičnine, Kapitalska družba ter tudi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) z Nepremičninskim skladom PIZ. Novi sklad bi tako upravljal tudi podjetja, kot sta Dars in Zavarovalnica Triglav.

Samo SDH upravlja približno 14 milijard evrov državnega premoženja. Državne nepremičnine in premoženje ZPIZ so vredni še okoli dve milijardi evrov, Kapitalska družba pa upravlja še več milijard evrov državnega premoženja.

Predlog zakona pa prinaša tudi spremembe pri upravljanju. Z ustanovitvijo sklada bi prenehali mandati upravi in nadzornemu svetu SDH, novi sklad pa bi dobil devetčlanski nadzorni svet. Pet njegovih članov bi na predlog ministrstva za finance imenovala vlada, štiri pa državni zbor, od tega enega na predlog Zveze društev upokojencev Slovenije. Mandat nadzornikov bi trajal pet let z možnostjo enkratnega vnovičnega imenovanja. 

Namen sklada je po predlogu zakona dolgoročno upravljanje državnega premoženja, prihodki od tega premoženja pa bi bili namenjeni financiranju pokojninskega sistema.

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Iqos
03. 07. 2026 19.59
En holding Istrabenzov je v preteklosti že pognal pol primorskega gospodarstva. Zdaj nam bo pognal še penzije,zdravstveno oskrbo....
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0 0
Bbcc12
03. 07. 2026 19.58
Se je že začelo. Ena poceni floskula in akcija.
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