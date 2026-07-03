Bo upravljanje največjih državnih naložb prevzel Nacionalni demografski sklad?

Predlog zakona, ki ga je pridobil portal Necenzurirano, predvideva ustanovitev Nacionalnega demografskega sklada, na katerega bi država prenesla upravljanje večine svojega premoženja. Vanj bi se združili Slovenski državni holding (SDH), Družba za svetovanje in upravljanje, ki upravlja državne nepremičnine, Kapitalska družba ter tudi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) z Nepremičninskim skladom PIZ. Novi sklad bi tako upravljal tudi podjetja, kot sta Dars in Zavarovalnica Triglav.

Samo SDH upravlja približno 14 milijard evrov državnega premoženja. Državne nepremičnine in premoženje ZPIZ so vredni še okoli dve milijardi evrov, Kapitalska družba pa upravlja še več milijard evrov državnega premoženja.