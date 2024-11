Sindikat dosegel dogovor z vodstvom Pošte, petkova stavka preklicana

V sindikatu so v sporočilu za javnost navedli, da so se njihove stavkovne zahteve, ki se nanašajo na ureditve pogojev za varno in zdravo delovno okolje, dodatne zaposlitve in nagrajevanje uspešnih zaposlenih z namenom zadrževanja kadra, nanašale le na najnujnejšo in najbolj perečo problematiko, s katero se delavci srečujejo na Pošti Slovenije.

Njihov cilj v pogajanjih ni bil le zahtevati več denarja za plače, ampak, kot so zapisali, ohranitev Pošte Slovenije. "Za dosego tega cilja smo bili v napoved stavke malodane prisiljeni," so dodali.

Je pa doseženi dogovor po njihovih navedbah žal le kratkoročna rešitev. Pošta Slovenije je kritična državna infrastruktura in tudi strateška državna naložba, so poudarili. "Če so naše storitve res tako pomembne za delovanje države, kot nas opominjajo ob napovedani stavki, potem naj se odločevalci začnejo vestu kot odgovorni lastniki," so jasni. Pošta Slovenije krvavo potrebuje tako zakonski kot finančni okvir za uspešno nadaljnje delovanje, so izpostavili.

Tako je po prepričanju sindikata nujno zagotoviti ustrezno mrežo poslovalnic in v okviru te mreže vlagati v zagotovitev ustreznih poštnih prostorov za izvajanje poštnih storitev. Le tako bo lahko Pošta Slovenije zagotovila ustrezno izvajanje svojih storitev, ne le pisemskih storitev, temveč vseh storitev, ki jih opravlja za svoje stranke.

Ob tem je po prepričanju sindikata treba zagotoviti tudi spremembo poštne zakonodaje. Brez ureditve zakonskih okvirjev Pošte Slovenije kot tudi finančnih vlaganj države kot lastnika vanjo se bo Pošta kmalu znašla v položaju, ko bo potrebna dokapitalizacija.

Kot popolnoma nedopusten predlog pa so omenili, da bi se iz poštnih storitev izločal paketni del, ki je edini dobičkonosni del storitev Pošte Slovenije. Brez njega bi Pošta Slovenije ostala izvotljena institucija za zagotavljanje zakonsko obveznih pisemskih poštnih storitev, za plačevanje katerih bi bila odvisna od državnih sredstev. Z dogovorom, ki si ga podpisali, so sicer dosegli, kot so zapisali, da bi vsi zaposleni, ki bi bili v tem scenariju premeščeni na novo podjetje, ohranili enake pravice, kot jih imajo zdaj.

K napovedi stavke za ta petek se je sicer pridružil tudi drugi reprezentativni sindikat v podjetju, Sindikat delavcev prometa in zvez. V celoti je tudi povzel stavkovne zahteve Sindikata poštnih delavcev.

Sindikat delavcev prometa in zvez je bil sicer pred dnevi kritičen do vodstva, češ da se kljub napovedi stavke izogiba začetku pogajanj z njimi. Ob tem so negodovali nad tem, da je vodstvo pogajanja sklicalo samo z enim od reprezentativnih sindikatov.