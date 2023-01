Bo v prihodnjem tednu tudi nižine pobelil sneg?

Ponedeljek je v visokogorje prinesel prvo zajetnejšo snežno pošiljko v letošnjem letu, nekaj dobrodošlega snega so dobila tudi naša sredogorska smučišča. Medtem po nižinah na pravo zimo še čakamo. V Ljubljani sta od prvega decembra do danes skupno zapadla le dva centimetra, ponekod na severovzhodu Slovenije pa v letošnji zimi sploh še ni snežilo.

Bolj kot po snegu in mrazu si bomo prvo polovico meteorološke zime zapomnili po neobičajno visokih temperaturah. Marsikje je bilo obdobje od 20. decembra do 10. januarja celo najtoplejše od začetka meritev. In čeprav se je včeraj vendarle nekoliko ohladilo, so temperature za ta del leta še vedno nekoliko previsoke.

Vzrok za nič kaj zimsko vreme v zadnjih tednih je močan polarni vrtinec, ki preprečuje, da bi se mrzel zrak iznad polarnih predelov spuščal proti Sredozemlju in s tem občutneje vplival na vreme pri nas. Kljub temu letošnje zime še ne gre povsem odpisati. V preteklosti smo namreč imeli že nekaj podobnih decembrov in januarjev, nato pa je sledil vremenski preobrat. V zadnjih desetletjih je bila druga polovica zime pogosto občutno hladnejša in bolj snežena od prve polovice.

Je pred nami vrhunec letošnje zime?

Tudi drugo polovico letošnje meteorološke zime bomo začeli s hladnejšim vremenom. Iznad severnega Atlantika se bo namreč nad Evropo pomaknila obsežna gmota hladnega in vlažnega zraka. Ob tem bo nad Genovskim zalivom nastal ciklon, ki bo vplival tudi na vreme pri nas. V ponedeljek lahko tako pričakujemo prehod hladne fronte s kar obilnimi padavinami. V hribih bo zapadlo veliko snega. Ali bo po dolgem času pobelilo tudi nižine, pa trenutno še ni mogoče napovedati, saj so razlike med posameznimi izračuni še prevelike.