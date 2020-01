Bo veterinarska inšpekcija lastniku odvzela agresivne pse?

Domačinom vasi Bonini pri Kopru je prekipelo. Dalj časa so opozarjali, da enemu od krajanov večkrat uidejo štirje agresivni psi pasme turški kangal in ogrožajo varnost domačinov, ukrepal pa ni nihče. Razen kazni za lastnika se do danes ni zgodilo prav nič. Zato zdaj od odgovornih zahtevajo takojšnje ukrepe. So govorice, da naj bi se veterinarska inšpekcija pripravljala na odvzem psov, resnične?