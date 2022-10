'Govoriti o 15-odstotnem znižanju cen je nerealno'

Prvi popis cen sega v začetek septembra in kot pravi premier, so se od takrat cene izdelkov, ki so pod drobnogledom, bistveno znižale.

Predsednik vlade Robert Golob je oktobra povedal: "V času enega meseca so se cene znižale za 15 odstotkov glede na osnovno košarico." Dodal je, da bodo pritisk na trgovce še povečali. Kako? V košarico prehrambnih izdelkov in njihovim cenam, ki jim vlada sledi, bodo dodali še več izdelkov. "Zato, da bodo trgovci prisiljeni znižati cene osnovnih prehrambnih produktov v vseh trgovinah na najnižji možni nivo. Potem se ljudem ne bo treba voziti med trgovinami, ampak bodo lahko šli, kamor bodo želeli, ker bodo cene izdelkov povsod enako nizke," je jasen Golob.

Na trgovinski zbornici opozarjajo, da so podatki prvega popisa cen napačni, ker popis ni bil ustrezno izveden. Predsednica trgovske zbornice Mariča Lah pojasnjuje: "Kakršnekoli primerjave s prvim popisom cen so nerealne in neresnične in tudi primerjava druge ter tretje košarice. S prvo seveda kaže povsem napačne rezultate."