Bo vlada zamenjala nadzornika STA, ki je razkril zaupni dokument?

Komisija za etiko Odvetniške zbornice Slovenije je ravnanje Radovana Cerjaka , odvetnika in člana nadzornega sveta STA, obravnavala na podlagi prijave, ki jo je 20. julija lani podala STA oz. njen tedanji direktor Bojan Veselinovič . V njej je zapisal, da je Cerjak – tako kot ostali člani nadzornega sveta – na seji 8. marca 2021 prejel pogodbo, sklenjeno med STA in časopisom Dnevnik, ki je bila označena kot poslovna skrivnost. Pospravil jo je v svojo aktovko in zapustil sejo, še preden bi nadzorni svet odločil o pobudi za pridobitev pogodbe in o načinu seznanitve oziroma vpogleda vanjo. Mladen Terčelj , predsednik nadzornega sveta STA, je po besedah Veselinoviča ocenil, da je to dejanje nedopustno in v nasprotju s pravili korporativnega upravljanja ter predpisi, ki urejajo delovanje nadzornega sveta STA.

Združenje nadzornikov Slovenije je zoper Cerjaka začelo postopek in ga povabilo na razgovor, a ker je on iz združenja izstopil, je bil postopek ustavljen.

Cerjak se je branil, da je bil na položaj člana nadzornega sveta STA izvoljen kot fizična oseba in ne kot odvetnik. Veselinovičeve navedbe je označil za neresnice in polresnice, na katere ni želel odgovarjati.

Da Veselinovičeva prijava v celoti odraža stanje dogodkov na 7. redni seji nadzornega sveta STA in po njej, je Komisiji potrdil tudi Terčelj. Dodal je še, da je Cerjak z objavo dokumenta, ki mu je bil posredovan s posebnim opozorilom, da ima dokument stopnjo zaupnosti "poslovna skrivnost", kršil 4. alinejo 2. točke 5. člena Zakona o poslovni skrivnosti.

Ugotovitve komisije: kršenje načel Kodeksa odvetniške poklicne etike

Komisija za etiko je nato sklenila, da je Cerjak kršil pravila in načela Kodeksa odvetniške poklicne etike, ki v 8. členu določa, naj odvetnik pri svojem delu skrbi, da ohrani osebno čast in čast odvetniškega poklica. "Tudi v življenju in delu, ko ne opravlja odvetniške dejavnosti, naj se varuje, da ne bi škodoval ugledu odvetništva. Odvetnik naj vselej upošteva pravila o lepem vedenju. Odlikuje naj se v humanosti in spoštovanju človekovega dostojanstva. Prizadeva naj si za višjo kulturo v odnosih med ljudmi in za uveljavljanje vzgojnih vplivov. Po tem pravilu naj ravna tudi tedaj, ko preneha opravljati odvetniški poklic," so zapisali. V 15. členu pa Kodeks določa, da naj se odvetnikova pravniška in splošna kultura pokaže v vsem njegovem poklicnem delu, v njegovih nastopih, vlogah in govorih ter v stikih s strankami in kolegi, sodnimi in drugimi organi.

Odvetnik je po mnenju Komisije k častnemu ravnanju zavezan tudi, ko ne opravlja odvetniškega dela in tudi, ko preneha opravljati odvetniški poklic. "Častnost in zakonitost delovanja mora biti odvetnikovo vodilo ne le pri njegovem odvetniškem delu, pač pa tudi pri delu, ki ga opravlja izven odvetništva, saj tudi takšno ravnanje lahko okrni ugled odvetniškega poklica," so zapisali. Dejstvo, da je bil Cerjak za člana nadzornega sveta izvoljen kot fizična oseba, ne pa kot odvetnik, zato ne opravičuje njegovih ravnanj v svojstvu člana nadzornega sveta in jih ne izvzema iz presoje skladnosti s Kodeksom, so še menili v komisiji.

Poleg tega je odvetnik kot pravni strokovnjak seznanjen z določbami zakonodaje s področja varstva poslovne skrivnosti in z obveznostmi članov nadzornega sveta. "Ravnanje člana nadzornega sveta, ki na opisani način odtuji pogodbo, za katero ve, da je označena s stopnjo zaupnosti poslovna skrivnost, ne ohranja osebne časti in časti odvetniškega poklica, prav tako pa ne izraža odvetnikove pravniške in splošne kulture. Dodatno težo kršitvi daje dejstvo, da je odvetnik vsebino pogodbe razkril tudi v televizijski oddaji, s čimer se je z njeno vsebino seznanila splošna javnost," so utemeljili svoje mnenje.

Kot odvetnik se je moral Cerjak po mnenju Komisije zavedati problematike razkrivanja vsebine pogodbe, ki je označena kot poslovna skrivnost, kot član nadzornega sveta pa zakonske dolžnosti članov nadzornih svetov glede varstva poslovne skrivnosti in posledic, ki jih opisano ravnanje lahko ima za prijavitelja. Tako očitna kršitev škoduje tudi ugledu odvetništva in ni v skladu s stopnjo splošne kulture, ki se pričakuje od odvetnika.

Glede na vse navedeno je Komisija za etiko sprejela mnenje, da je Cerjak kršil 8. in 15. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike in s tem škodoval ugledu odvetništva.