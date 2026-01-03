Naslovnica
Bo vlada omejila prehajanje kadra med politiko in gospodarstvom?

Ljubljana, 03. 01. 2026 20.19 pred 25 minutami 2 min branja 6

Avtor:
Žana Vertačnik
Otvoritev razstave NATO v Pivki

To je predlagala Komisija za preprečevanje korupcije, potem ko je zaznala korupcijska tveganja pri odmevni zaposlitvi Damirja Črnčeca, ki je iz politike odšel v vrh SDH. Na vladi zdaj odgovarjajo, da to področje ni povsem neurejeno, vsaka nova omejitev zaposlitvene svobode pa da mora biti utemeljena in razumna. Pravnik in nekdanji premier Miro Cerar ob tem poudarja: težava ni toliko v zakonodaji, kot je v šibki etični kulturi.

Skoraj pol leta po tem, ko je KPK pri selitvi Damirja Črnčeca z Morsa na SDH zaznala korupcijska tveganja in vladi predlagala, naj sistemsko uredi področje prehajanja kadra med politiko in gospodarstvom, je komisija dočakala odgovor.

Da to področje pri nas ni povsem neurejeno. Da ga ureja zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa recimo tudi, da nekdanji javni funkcionar dve leti ne sme lobirati ali zastopati podjetij pri ustanovi, kjer je prej delal.

Komisija pa je vlado takrat pozvala, naj razmisli o dodatnih ukrepih za večjo transparentnost, pa o uvedbi obdobja ohlajanja, prepovedi zaposlitve po koncu funkcionarskega mandata.

"Je pa treba tukaj vedno paziti, da se upošteva načelo sorazmernosti, neko ravnovesje med svobodo zaposlovanja na eni strani in seveda varstvom integritete na drugi," opozarja Miro Cerar, dekan ljubljanske pravne fakultete.

Tako pravnik in nekdanji predsednik vlade, tudi on prepričan, da je prostora za izboljšanje na tem področju še kar nekaj. A hkrati tudi, da težava ni toliko v zakonodaji, pač pa v šibki etični kulturi.

Primer hitre in med božično-novoletnimi prazniki izpeljane zaposlitve Črnčeca na SDH, ki bdi nad 13 državnimi milijardami, je sicer sprožil ostro izmenjavo besed med KPK in vlado. SDH in Črnčec pa sta zoper komisijo sprožila tudi upravni spor.

"Ko se pravzaprav državni organi medsebojno obtožujejo, drug drugemu namenjajo težke, celo žaljive besede, so celo prezirljivi drug do drugega, kar zbija ugled vsem njim in predvsem zaupanje nas državljanov v državo kot takšno," pravi Cerar.

Na vladi so sicer napovedali, da bodo spremljali prakso v drugih članicah EU. Pri čemer ugotavljajo, da druge države praviloma obdobja prehajanja nimajo določenega za vse javne uslužbence, kot so razumeli priporočila KPK, da naj se to uredi v Sloveniji.

Iz KPK pa danes, da se strinjajo, da je treba med omejitvami in tolikšno zaposlitveno svobodo, ki bo v javni sektor privabljala najboljše kadre, najti ravnotežje. Hkrati pa poudarjajo, da so za zajezitev zlorab in krepitev zaupanja, dodatni ukrepi, kot je uvedba obdobja ohlajanja, nujni.

politika gospodarstvo prehajanje kader

V kakšnem spominu je Mariborčanom ostala Zlata lisica?

KOMENTARJI6

Vera in Bog
03. 01. 2026 20.44
Čakam da Janša spet koga odstavi da ga isti potem sesuje na volitvah 🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
Vera in Bog
03. 01. 2026 20.39
Spet Janšev kader?
Odgovori
0 0
Borec21
03. 01. 2026 20.36
Če je Debelak glavni ne vem kaj se čudite grobar Gorenja, Mercatorja zdej pa upravlja največ premoženja adijo pamet
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
03. 01. 2026 20.39
Kdo pa ga je nastavil? Sds ?
Odgovori
+1
1 0
Tami69
03. 01. 2026 20.16
Črnčec da bi bil najboljši kader za SDH? Potem smo pa res padli že čisto na poden…
Odgovori
+3
3 0
Vera in Bog
03. 01. 2026 20.42
A za pred sodišče, je bil pa dober?
Odgovori
0 0
bibaleze
