Bo vlada podaljšala ukrep regulacije cen goriv?

Ukrep vlade, s katerim so začasno določene najvišje dovoljene cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva, velja le še do konca aprila. O morebitnem podaljšanju ukrepov za blažitev učinkov podražitve energentov in električne energije bi lahko vlada odločala že na današnji seji.

Ob 9. uri se je začela seja vlade, na kateri bi lahko odločala tudi o morebitnem podaljšanju ukrepov za blažitev učinkov podražitve energentov in električne energije. Ker je ukrep regulacije cen goriv v veljavi le še do sobote, bo morala beseda prej ali slej steči tudi o tej temi. Možno je sicer, da jo bodo na dopisni seji obravnavali v petek. V primeru, da se vlada ne bo odločila za podaljšanje ukrepa, bi lahko cene goriva precej poskočile. Na današnji seji bo vlada sicer predvidoma obravnavala nacionalni reformni program in program stabilnosti za leto 2022, ki ju mora tako kot preostale države članice najpozneje do konca tega meseca poslati v Bruselj. icon-expand Po naših neuradnih informacijah se vlada sicer za podaljšanje naj ne bi odločila. FOTO: Shutterstock Vlada se je 14. marca odločila, da bo umirila stanje na področju pogonskih goriv, zato je določila najvišjo maloprodajno ceno goriv v korist državljanov in gospodarstva. Maloprodajna cena neosvinčenega 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih po državi tako ne sme preseči 1,503 evra za liter, najvišja cena za liter dizla pa je določena pri 1,541 evra. "Ceno smo izračunali na podlagi sedemdnevnega reprezentativnega povprečja, ki ga ministrstvo za infrastrukturo pošilja Evropski komisiji," je ob sprejemu odločitve pojasnil takratni minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Ukrep je začel veljati 15. marca, trajal pa naj bi 30 dni, a je vlada nato konec marca določila še najvišji dovoljeni veleprodajni ceni bencina in dizla in hkrati do konca aprila podaljšala tudi ukrep regulacije maloprodajnih cen. Najvišja dovoljena veleprodajna cena z davkom na dodano vrednost za motorni bencin NMB-95 tako znaša 1,483 evra na liter, za dizel pa 1,521 evra na liter. PREBERI ŠE Vlada še za mesec dni podaljšala regulacijo cen kurilnega olja Prejšnji teden je sicer vlada na dopisni seji odločila, da bo še za mesec dni podaljšala regulacijo cen kurilnega olja. Izdala je tudi novo uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, s katero marža distributerjev ostaja omejena na največ šest centov na liter. Tako je od novembra lani, ko se je vlada prvič po 2016 odločila za omejitev.