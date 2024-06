Bo vlada ponovno proučila lokacije satelitskih urgentnih centrov?

Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti je po razpravi, na kateri so sodelovali tudi župani občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, Danijel Vrbnjak , Mirko Cvetko in Toni Jelovica , pa varuh človekovih pravic Peter Svetina in državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Denis Kordež , oblikovala tri sklepe. Ker pa je bilo na seji le pet članov komisije, o sklepih pa mora odločati tretjina poslancev, bodo glasovali na korespondenčni seji.

Omenjena komisija prav tako priporoča vladi, da ob odločitvi za urgentne centre upošteva tudi negativne migracijske trende in negativne trende stanja prebivalstva, ki so značilni predvsem za ruralna področja, na katerih ostaja starejše in manj mobilno prebivalstvo, kamor sodi tudi Zdravstveni dom Ormož.

Vlado pozivajo tudi, da na podlagi ugotovitev spremeni določilo uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njihovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024, ki se nanaša na mrežo ter število satelitskih urgentnih centrov in območja, kjer so oziroma bodo ti centri vzpostavljeni.

Sredi marca, takoj po tem, ko je vlada z uredbo določila lokacije 15 satelitskih urgentnih centrov po Sloveniji, so na skupni seji občinski sveti občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi to uredbo obravnavali. Ker so ugotovili, da na vzhodu države ni niti enega od omenjenih urgentnih centrov, so zahtevali spremembo uredbe. Občine so v podporo peticiji zbrale tudi 3500 podpisov občanov.

Glavni argumenti občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi za vzpostavitev satelitskega urgentnega centra v Ormožu so, da na vzhodu Slovenije ni niti enega satelitskega centra. Menijo, da to vodi do daljšanja časa, da ljudje pridejo do pomoči in posledično do zmanjšanja kakovosti oskrbe.

Občine so poudarile, da ko gre za življenje, šteje vsaka sekunda. Pravijo, da so od centrov pomoči že tako ali tako oddaljeni in da ne želijo, da se že tako dolga pot do pomoči še podaljša.

Župani vseh treh občin so vztrajali, da so njihove občanke in občani enakovredni državljani in si zaslužijo enakovredno zdravstveno oskrbo. To bi bilo po njihovem mnenju zagotovljeno le z vzpostavitvijo satelitskega urgentnega centra v Ormožu.

Status omenjenih centrov naj bi po sklepu vlade dobilo petnajst zdravstvenih domov: Kočevje, Postojna, Tolmin, Sežana, Idrija, Ilirska Bistrica, Šmarje pri Jelšah, Sevnica, Kranj, Velenje, Litija, Črnomelj, Škofja Loka, Domžale ter Ivančna Gorica in Grosuplje.