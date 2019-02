Vlada priznala Guaidoja za začasnega predsednika Venezuele

V Venezueli se že leta soočajo z gospodarsko, socialno in humanitarno krizo, vlada Nicolasa Madure pa izvaja sistematično represijo, je še dejal Cerar.

Vlada je s tem ravnala deklarativno in s tem začasno priznala novega nosilca oblasti, z namenom in dokler ta ne razpiše novih predsedniških volitev. S tem Slovenija ne posega v notranje zadeve Venezuele, meni zunanji minister.

Pri tem je poudaril, da pri tej odločitvi zasledujejo izvedbo novih demokratičnih volitev. To je odločitev za demokracijo, za človekove pravice in za vladavino prava, pravi Cerar.

Zunanji minister Miro Cerar je v izjavi za javnost po današnji seji vlade potrdil, da je vlada sprejela njegov predlog ter priznala Juana Guaidoja za začasnega predsednika Venezuele, s tem pa se je Slovenija pridružila ZDA in številnih evropskim državam, ki so vodjo opozicije že priznale.

Vodja poslanske skupine SMC Igor Zorčič je pojasnil, da so se danes seznanili tudi s pismom društva Slovencev v Venezueli, ki so vlado pozvali, naj sprejme takšno odločitev.

Guaido se je na množičnih protestih razglasil za začasnega predsednika, od takrat so ga priznale številne evropske države ter ZDA.

Vlada prejšnji teden ni odločala o Cerarjevem predlogu, da naj Slovenija prizna Guaidoja za začasnega venezuelskega predsednika z namenom razpisa demokratičnih predsedniških volitev. "Obžalujem, da je venezuelska kriza postala predmet notranjepolitičnih obračunavanj v Sloveniji, kar zavira sprejetje mednarodno gledano pomembnih odločitev," je takrat poudaril Cerar, ki ga sicer na seji vlade zaradi obiska v ZDA ni bilo. Opozoril je, da je odločitev o priznanju Guaidoja praktično v enem dnevu sprejelo 22 držav članic EU.

A priznanju je nasprotovala Levica in zagrozila, da je pod vprašajem nadaljnja podpora vladi Marjana Šarca, če slednja prizna Guaidoja.

Predsednik venezuelskega parlamenta Juan Guaido se je 23. januarja razglasil za začasnega predsednika Venezuele, saj ne priznava novega spornega mandata predsednika Nicolasa Madura. Guaidoja za začasnega predsednika priznavajo ZDA, več držav v regiji in večina članic Evropske unije. Maduro po drugi strani uživa podporo Rusije, Kitajske in Turčije, v regiji pa Mehike, Kube in Bolivije.