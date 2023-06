Bo vlada razrešila pet članov sveta zavoda Psihiatrične klinike Ljubljana?

Vodstvo ljubljanske psihiatrične klinike se je včeraj, kot smo poročali, odzvalo na očitke o domnevno neprimernem odnosu do pacientov. Predstavili so tudi delo klinike. Direktor Bojan Zalar je očitke zavrnil in poudaril, da verjame v kredibilnost tima, ki sam sebe zna nadzorovati. Predstavnik zdravnikov je povedal, da so vsakodnevno v stiku z osebami z najhujšimi duševnimi motnjami in da jim njihovo delo zaradi zahtevnosti povzroča tudi osebne stiske. Ob tem je ocenil, da morebitno sistematično izvajanje nasilja nad pacienti ni mogoče zaradi vseh varovalk in internih nadzorov. Vsako pritožbo sicer obravnavajo skrbno resno, je še dodal.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan medtem želi, da bi bil na kliniki opravljen zunanji izredni strokovni nadzor. Po njegovih besedah odgovornost za vse, kar se dogaja na kliniki, nosi direktor zavoda, nad tem je svet zavoda, ministrstvo pa nima nobenih pristojnosti glede nadzora direktorja. Pojasnil je, da sta se z direktorjem klinike včeraj sestala in pogovorila. Po ministrovi oceni se je direktor oprl izključno na notranje strokovne nadzore. "Vsi, ki smo že dolgo v zdravstvu, bi pričakovali, da se opravi izredni strokovni nadzor z neodvisnimi strokovnjaki," je povedal in ocenil, da je direktor glede tega storil napako.