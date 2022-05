Bo vlada spet regulirala cene bencina? Odločitev naj bi padla še danes

Vlada se je za začasno regulacijo maloprodajnih cen določenih naftnih derivatov odločila 14. marca zaradi hudih motenj na mednarodnem in domačem trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen. Najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno neosvinčenega 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih po državi je določila pri 1,503 evra za liter, dizla pa 1,541 evra za liter.

Regulacija je veljala do konca aprila. S 1. majem so cene pričakovano občutno poskočile, v minulih dneh pa so se še zviševale. Danes cena 95-oktanskega bencina zunaj omrežja avtocest in hitrih pri treh največjih ponudnikih v državi na bencinskih servisih Petrola in MOL Slovenija znaša 1,717 evra za liter, medtem ko je na servisih OMV Slovenija pri 1,714 evra. Na avtocestnem omrežju se medtem giblje nekaj nad 1,78 evra.

Za liter dizla je medtem po bencinskih servisih Petrola in MOL Slovenija zunaj avtocestnega omrežja treba odšteti 1,862 evra, pri OMV Slovenija pa 1,856 evra. Na avtocestnem omrežju medtem dizel stane malenkost več kot 1,92 evra.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je sicer sredi prejšnjega tedna napovedal, da bo vlada preverila zadnje dogajanje na trgu pogonskih goriv in po potrebi ukrepala. Takrat je odločitev vlade, da z majem ne regulira več cen pogonskega goriva – vlada je odločitev sprejela v tednu po parlamentarni volitvah, na katerih je slavilo Gibanje Svoboda –, utemeljil s stabilizacijo trga, tako v smislu količin kot cen.