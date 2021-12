Bo vlada sprejela deseti protikoronski zakon, težek najmanj 180 milijonov evrov?

Predlog zakona o dodatnih ukrepih za okrevanje ter preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje in odpravo posledic covida-19 med drugim predvideva enkraten solidarnostni dodatek za upokojence s pokojninami do 714 evrov, kmete brez pokojnin, starejše od 65 let, invalide in vojne veterane, pa tudi mesečni dodatek za pripadnike sil za zaščito in reševanje ter za dijake in študente, ki pomagajo pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialnovarstvenih ustanovah. Podaljšuje tudi lanske turistične bone, in sicer do konca junija 2022.