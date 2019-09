Zloglasni osnutek interventnega zakona razkriva, da bi ga močno občutili brezposelni, starejši od 63 let ter invalidi, ki zato, da lažje preživijo, prejemajo varstveni dodatek, vlada Marjana Šarca pa namerava reze vanj sprejeti v dveh tednih.

Zato so bila danes popoldne za tesno zaprtimi vrati LMŠ prva koalicijska usklajevanja, a brez šefa pogodbene opozicijeLuke Mesca, ki opozarja: to je posnemanje varčevalnih ukrepov druge Janševe vlade: "35 milijonov bi vzeli neposredno invalidom in upokojencem!"



"To ni noben ZUJF," odgovarja ministrica za delo, družino in socialne zadeve Ksenija Klampfer, tudi obrambni ministerKarl Erjavec miri, da Mesec pretirava.