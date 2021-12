Bo vlada vendarle podaljšala veljavnost turističnih bonov? To lahko naredi tudi na dopisni seji

Nov paket pomoči, ki zagotavlja zakonsko osnovo, je trenutno še v parlamentarnem postopku in bo obravnavan še v tem letu, zagotavljajo. "Sklep vlade za podaljšanje turističnih bonov je lahko sprejet na dopisni seji," ob tem razlagajo na gospodarskem ministrstvu, ki ob tem dodajajo, da o novih bonih za leto 2022 ne razmišljajo, saj da je sredstev za podporo turizma, gostinstva, kulture in športa s tega naslova že dovolj.

Od začetka unovčevanja turističnih bonov (19. junija 2020) do 20. decembra letos je bilo sicer unovčenih 1.778.543 turističnih bonov iz leta 2020 v skupni vrednosti 251.283.801,88 evra. To je 70 odstotkov od zneska potencialno vseh unovčenih bonov, odgovarjajo na Finančni upravi.

Letošnjih bonov, ki so poleg turizma namenjeni tudi za kulturo, šport in gostinstvo, pa je bilo od 16. julija, tj. začetka unovčevanja novih bonov, do 20. decembra unovčenih 1.550.172 bonov. Njihova skupna vrednost je bila 108.106.530,20 evra oz. 58 odstotkov od zneska potencialno vseh unovčenih bonov.

V štirih mesecih je bilo natančneje 12 odstotkov porabljenih na področju kulture, od tega pa jih je bilo okrog dve tretjini namenjenih za nakup knjig, učbenikov in delovnih zvezkov. Za turizem so Slovenci medtem namenili 35 odstotkov novih bonov, za gostinstvo 46 odstotkov, sedem odstotkov pa so jih unovčili na področju športa.