Opozicija: Vlada je prišla do roba. Koalicija: Pripravljamo se na drugi mandat

Potem ko je tudi sam pozival k bojkotu, v nedeljo pa, kot je napovedal, pot dovolišča zamenjal za pot spominov in tovarištva, se je danes na jalov izplen za slovensko levico odzval tudi župan Zoran Jankovič . "Ta poziv za odstop je tudi brez predmeten." Podobno tudi, dodaja Janković, opozicijski poskus rušenja ministrice Aste Vrečko. "Pač ne bodo imeli rezultata, razen tega da bodo spet sedeli do dveh zjutraj."

A če v Gibanju svoboda doslej, vsaj javno, nedeljskemu referendumskemu izidu niso pripisovali prav velikega pomena, so danes o mobilizaciji desnih volivcev precej bolj previdni. "To je definitivno neko opozorilo za našo volilno bazo, da bo potrebno iti na redne volitve in odločiti v kakšni državi želimo živeti," pravi Žibratova.

Po včerajšnji napovedi, nato pa še vložitvi interpelacije, nova ofenziva krščanskih demokratov. Asta Vrečko , tako poslanka Iva Dimic , še zdaleč ni edini težava vlade Roberta Goloba. "Imamo en kup interpelacij, mislim, da je to že 11., 12. interpelacija. Se pravi, očitki bivšim ministrom so močni. Mislim, da razpolaganje z državnim denarjem in kupovanje raznih litijskih, da ne omenjam računalnikov, zagotovo ni dobro za davkoplačevalce. Mislim, da je vlada prišla do roba. Mislim, da je čas da grejo." Nova Slovenija se po včerajšnji, nekoliko presenetljivi solo akciji z interpelacijo ministrice, torej zdaj priključuje precej pogostim, če ne tedenskim, SDS-ovim pozivom k predčasnim volitvam. Nič ne bo, počakati bo potrebno na naslednjo pomlad, odgovarjajo poslanci največje vladne stranke. "Predvolilna kampanja se je definitivno že začela, opozicija stopnjuje svoje pritiske, kljub temu, da ve, da je koalicija trdna, da imamo večino. Verjetno jim gre najbolj v nos, da dejansko izpolnjujemo vse odljube," je povedala Sara Žibrat , poslanka GS.

Je koalicija res tako trdna?

Da se je predvolilna kmpanija pravzaprav že začela, so enotni v koaliciji, ki ministrici Asti Vrečko ob interpelaciji obljubljajo neomajno podporo. Pa so res tako enotni, glede na izjave predsednika Koalicijske SD, da je pozivanje k bojkotu na referendumu politično neodgovorno?

In kako enotni so v opoziciji? Nsi in nepovezani Demokrati so sami vložili interpelacijo, SDS je Anžetu Logarju celo navrgla, da predvsem išče sončne žarke, a da bodo interpelacijo vseeno podprli. Tako vlada kot opozicija pa se prihodnjih volitev ne bojita, saj vsak za svojo stran napovedujeta zmago.

Podobno, kot so nagovarjali svoje volivce, so referendumsko nedeljo preživeli tudi poslanci Gibanja Svobode in Levice. Nasprotno pa njihovi koalicijski partnerji, Socialni demokrati, odšli na volišča, prepričani, da je poziv k bojkotu napaka. Kljub temu so danes strnili svoje vrste v zagotavljanju, da je koalicija trdna. In da bo trdna in enotna tudi njihova podpora ministrici Vrečko na junijski interpelaciji.

"Ta interpelacija je po naši oceni nek poskus iz obupa kako pridobiti pet minut slave in malo pozornosti na to temo," meni Matej T. Vatovec. "Veste kaj je zanimivo, kako se Nsi in tudi Anže Logar veš čas skušajo prodajat kot neka alternativa SDS, kot neke drugačne sredinske stranke, ki so za povezovanje, potem pa ne izgubijo možnosti da stečejo pod okrilje Janeza Janše."

Da pet minut slave poskuša pridobiti njihov nekdanji poslanec, potem ko so uspeli na volišča pripeljali več kot 400 tisoč volivcev, Anžetu Logarju očitajo v SDS.

Logar sicer meni, da bodo politične posledice nedeljskega poraza na prihodnjih volitvah za koalicijske stranke dramatične. Ne na predčasne, pripravljamo se na redne volitve, in na drugi mandat, pa odgovarjajo v koalicijskih vrstah.