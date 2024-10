Bo vodenje Kmetijsko gozdarske zbornice prevzela SDS?

Največja opozicijska stranka SDS volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) z več kot 110 tisoč člani ni želela prepustiti naključju. Predsednik stranke Janez Janša je predsedniku Foruma za kmetijstvo Jožetu Podgoršku ob strani stal vse do zadnjega dneva kampanje. "Stanovske organizacije kmetijstva morajo imeti močnejši glas, ko gre za temeljni spopad, na kateri strani problema kmetijstvo je," je Janša dejal avgusta lani, ko so ga izvolili za novega predsednika Foruma.

Trdo delo se je obrestovalo. Dobili so skoraj polovico svetnikov, ki jih volijo fizične osebe. Dobro kampanjo jim priznava tudi dosedanji predsednik zbornice Roman Žveglič, ki se za nov mandat predsednika ne namerava potegovati. "SDS je šel na volitve izredno dobro organizirano, pomagali so jim občinski odbori," je dejal Žveglič.

In po trenutnih neuradnih izidih Forumu SDS za prevzem KGZS manjka le še osem glasov. Devet jih imajo v drugouvrščenem neodvisnem Društvu slovenski kmet, kjer sodelovanja s stranko SDS ne zavračajo. "Ne izključujemo nikogar, puščamo odprta vrata in smo se pripravljeni pogovarjati. Vemo, da bo treba probleme kmetijstva reševati predvsem s strokovnimi argumenti in včasih tudi na relaciji Slovenija–Bruselj povedati, da nekaj ni prav," je dejal Robert Golc, predstavnik društva.

Da SDS-ov prevzem zbornice za kmete ne pomeni prav nič dobrega, pa je prepričan Žveglič. Nekdaj tudi sam član stranke SLS se boji politizacije največje kmečke organizacije. Alternativa je povezava vseh preostalih devetih list in pravnih oseb proti forumu SDS, meni. "Ali pa se bo odvil politični boj med Svobodo in SDS na hrbtu slovenskega kmeta oziroma KGZS," je opozoril.

Strašenje pred politizacijo s strani politikov je smešno, pa meni pretendent za novega šefa zbornice Podgoršek. "Kar nekaj društev, ki je kandidiralo na teh volitvah, ima neko povezavo z nekaterimi strankami. Nenazadnje je SLS vodila zbornico večino mandatov do sedaj in to doslej ni bil problem. Zdaj, ko so to izgubili, pa je to kar naenkrat problem," meni.

Težava pa bi lahko bila Podgorškova afera počitnikovanja v Bohinju. Specializirano državno tožilstvo naj bi po poročanju portala Necenzurirano v zadevi, ki je Podgoršku odnesla ministrski stol, zahtevalo uvedbo sodne preiskave. Nekdanji minister pravi, da s postopki ni seznanjen in da informacije o potezah tožilcev na nabiranje glasov v kampanji ne bi imele vpliva. "V končni fazi sem kazen že plačal. Zdaj, a je treba še 13-krat odstopiti za isto napako, ne vem," je dejal.

Kako pa bodo na napako gledali novoizvoljeni svetniki? "Mi nismo preveč veseli, da se te zadeve pogrevajo. Jaz verjamem, da bodo organi pregona zadevam prišli do konca," pravi Golc.

Žvegliču pa se Podgoršek ne zdi primeren kandidat. "Sploh glede pritiska na sklad kmetijskih zemljišč," je spomnil.

Pomemben faktor pri izbiri novega vodstva bo z devetimi glasovi tudi Cerkev (RKC), ki pa je sporočila, da sestankujejo in da stališča o novem predsedniku še niso sprejeli. Sodeč po imenih, pa so njihovi svetniki v večini bližje Slovenski ljudski kot Slovenski demokratski stranki.