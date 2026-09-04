Bo vstop v Triglavski narodni park plačljiv?

Portal N1 poroča, da naj bi v Triglavskem narodnem parku razmišljali o vstopnini. Vedno bolj pereča težava je namreč vedno bolj množičen obisk naravnih lepot v zavarovanem narodnem parku. Zato razmišljajo o načinih, kako zamejiti oziroma omejiti število obiskovalcev. Kot je za N1 pojasnil direktor javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) Uroš Brežan, je med možnimi ukrepi tudi vstopnina. Kot je razložil, poletne sezone kažejo, da brez omejitve obiskovanja ne bo šlo, saj je to nuja. Pojasnil je še, da o konkretnih ukrepih niso govorili, da pa bi bila rešitev lahko splošna vstopnina v park, kar pa bi bilo treba dobro domisliti. Z vprašanji smo se tudi sami obrnili na TNP in odgovore objavimo, ko jih prejmemo.

Katere so najbolj vroče točke, kjer bo treba obisk omejiti?

Kot je razvidno iz dokumenta, ki načrtuje upravljanje z njim, obisk naravnih vrednot (urejenih za obiskovanje) v TNP vzporedno z rastjo turizma v Julijskih Alpah narašča. Na najbolj prepoznavnih točkah je obisk v letih 2018–2019 dosegel raven, pri kateri je vpliv za naravo obremenjujoč, kakovost doživljanja pa okrnjena, poudarjajo.

Planinska koča v Triglavskem narodnem parku FOTO: Bobo

JZ TNP želi z opredelitvijo nosilnih zmogljivosti posameznih naravnih vrednot zmanjšati negativne posledice na naravo, zagotoviti kakovostno doživljanje za obiskovalce ter vzpostaviti vzdržno upravljanje teh območij, je pojasnjeno v dokumentu. Ocene nosilne zmogljivosti so tako izdelali za Vintgar, Tolminska korita, slap Savica, Mostnico, Bohinjsko jezero, Martuljške slapove, izvir Soče, Pokljuško sotesko, slap Peričnik. V letu 2024 je namreč skupno število obiskovalcev naravnih vrednot Mostnica, Tolminska korita, slap Savica in soteska Vintgar znašalo cca. 700.000. Načrti obiskovanja, ki sledijo izračunom nosilne zmogljivosti, so izdelani za Vintgar, Pokljuško sotesko, Lepeno s Šunikovim gajem in izvir Soče. "Upravljanje obiskovanja naravnih vrednot, ki so v narodnem parku urejene za obisk, je zaradi zatečenih stanj razdrobljeno in parcialno, brez celostnega pristopa, nezadostno usklajeno med deležniki in neustrezno prilagojeno sodobnim komunikacijskim in upravljavskim smernicam, kar ob naraščajočem obisku omejuje učinkovito varstvo narave in kakovostno doživljanje obiskovalcev. Zaradi zatečenega stanja potekajo dogovori o vzpostavitvi upravljavskih razmerij in spreminjanju režimov," so zapisali.

Triglavski narodni park FOTO: Shutterstock