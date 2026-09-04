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Slovenija

Bo vstop v Triglavski narodni park plačljiv?

Ljubljana, 04. 09. 2026 11.40 pred 58 minutami 3 min branja 20

Avtor:
A.K.
Slap Peričnik v Triglavskem narodnem parku

Število obiskovalcev v Triglavskem narodnem parku narašča, kar neugodno vpliva na okolje. Med ukrepi za omejitev pritiska na najbolj obremenjene lokacije se omenja tudi vstopnina.

Portal N1 poroča, da naj bi v Triglavskem narodnem parku razmišljali o vstopnini. Vedno bolj pereča težava je namreč vedno bolj množičen obisk naravnih lepot v zavarovanem narodnem parku. Zato razmišljajo o načinih, kako zamejiti oziroma omejiti število obiskovalcev. Kot je za N1 pojasnil direktor javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) Uroš Brežan, je med možnimi ukrepi tudi vstopnina. Kot je razložil, poletne sezone kažejo, da brez omejitve obiskovanja ne bo šlo, saj je to nuja. Pojasnil je še, da o konkretnih ukrepih niso govorili, da pa bi bila rešitev lahko splošna vstopnina v park, kar pa bi bilo treba dobro domisliti. Z vprašanji smo se tudi sami obrnili na TNP in odgovore objavimo, ko jih prejmemo. 

Katere so najbolj vroče točke, kjer bo treba obisk omejiti?

Kot je razvidno iz dokumenta, ki načrtuje upravljanje z njim, obisk naravnih vrednot (urejenih za obiskovanje) v TNP vzporedno z rastjo turizma v Julijskih Alpah narašča. Na najbolj prepoznavnih točkah je obisk v letih 2018–2019 dosegel raven, pri kateri je vpliv za naravo obremenjujoč, kakovost doživljanja pa okrnjena, poudarjajo.

Planinska koča v Triglavskem narodnem parku
Planinska koča v Triglavskem narodnem parku
FOTO: Bobo

JZ TNP želi z opredelitvijo nosilnih zmogljivosti posameznih naravnih vrednot zmanjšati negativne posledice na naravo, zagotoviti kakovostno doživljanje za obiskovalce ter vzpostaviti vzdržno upravljanje teh območij, je pojasnjeno v dokumentu.

Ocene nosilne zmogljivosti so tako izdelali za Vintgar, Tolminska korita, slap Savica, Mostnico, Bohinjsko jezero, Martuljške slapove, izvir Soče, Pokljuško sotesko, slap Peričnik.

V letu 2024 je namreč skupno število obiskovalcev naravnih vrednot Mostnica, Tolminska korita, slap Savica in soteska Vintgar znašalo cca. 700.000. Načrti obiskovanja, ki sledijo izračunom nosilne zmogljivosti, so izdelani za Vintgar, Pokljuško sotesko, Lepeno s Šunikovim gajem in izvir Soče.

"Upravljanje obiskovanja naravnih vrednot, ki so v narodnem parku urejene za obisk, je zaradi zatečenih stanj razdrobljeno in parcialno, brez celostnega pristopa, nezadostno usklajeno med deležniki in neustrezno prilagojeno sodobnim komunikacijskim in upravljavskim smernicam, kar ob naraščajočem obisku omejuje učinkovito varstvo narave in kakovostno doživljanje obiskovalcev. Zaradi zatečenega stanja potekajo dogovori o vzpostavitvi upravljavskih razmerij in spreminjanju režimov," so zapisali.

Triglavski narodni park
Triglavski narodni park
FOTO: Shutterstock

Tudi pohodniki pomenijo veliko obremenitev za TNP. Največji pritisk je zabeležen na dostopnih točkah in poteh, na območju Triglava oziroma v osrednjem delu parka in v alpskih dolinah, kot so Vrata, Bohinj in Pokljuka. Števci na najbolj obremenjenih točkah v parku beležijo povprečno prek 500 prehodov dnevno v poletnih mesecih (slap Peričnik, Jezerca nad Konjščico, Bohinjsko jezero, Lepena, Martuljški slapovi in Tamar). V zadnjih letih se v Triglavskem narodnem parku povečuje tudi število gorskih nesreč in reševalnih akcij. V letu 2014 je bilo na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Kranjska Gora 72 intervencij zaradi nesreč v gorah, leta 2023 je bila ta številka že 148, kar kaže na 100-odstotni dvig, so ugotovili.

Triglavski narodni park vstopnina naravne vrednote množični turizem Uroš Brežan

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KOMENTARJI20

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Fery Zaka
04. 09. 2026 12.45
Vstopnina nima nobene veze z gužvo. Če hočejo omejiti obiskovalce, se jih omeji z dovoljeno kvoto ljudi. Vstopnina je povezana zgolj z lakomnostjo.
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0 0
Uporabnik1536341
04. 09. 2026 12.41
Napačen pristop!Če želite omejitev obiska,potem zmanjšajte število parkirišč.Postavite rampe in ko je parkirišče polno(npr.300 avtomobilov),gre naslednji obiskovalec na parking šele ko se mesto sprosti.Dokler je cilj samo dobiček od parkirnin in vstopnin bo kaos.Ponekod v Italiji so že naredili red ravno na takšen način in deluje.Pa tudi parkirnine so nizke,4 ali 6 eur.Pri nas pa vsi želijo od malo dela dobro živeti.
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+1
1 0
TP81
04. 09. 2026 12.30
Ne. Stroge kazni pa dajte, za metanje smeti v naravo in vse oblike resevanja planincev z neustrezno opremo.
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+1
3 2
majsterinegasrat
04. 09. 2026 12.45
glede tega reševanja v gorah je to tako in tako smešno. če se 10 km od UKC poškoduješ moraš skoraj na kolenih prosit, da pošljejo rešilca. nekdo si pa zaradi neustrezne opreme na Malem Triglavu zvije gleženj in pride ponj helikopter in to brezplačno. Vsaj nek prispevek bi res prav vsak lahko plačal za tako reševanje, kdor je ravnal malomarno pa polno ceno. Osebno mi ne bi bilo težko plačat recimo 500 eur v takem primeru, vem da to ni polna cena ampak toliko pa je, da ni ravno zastonj, da ljudje ne kličejo, da ne bi zamudili letala in podobno, kar so že bili primeri.
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0 0
nick73
04. 09. 2026 12.29
Ljudje poznajo samo par glavnih znamenitosti, kot je Triglav, slap Savica ali Vršič in potem se tam naredi obupna gneča. Malce prerazporeditve z informiranjem bi naredilo več koristi, kot pa nagajanje z zapiranjem cest. Razen če je nacionalni interes, da slovenske turiste naženemo na hrvaško obalo.
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+2
3 1
majsterinegasrat
04. 09. 2026 12.31
ne. bolje je tako kot je. kar naj bo tam gneča, da gremo lahko pač drugam, kjer je mir.
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+2
2 0
RDPESA
04. 09. 2026 12.27
Naj se zaračunava ampak naj se transparentno predstavi kam bo šel zbrani denar.. Do zadnjega centa.. Privatniki, morebitna cerkev ali kaj podobnega odpadejo..
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+2
2 0
majsterinegasrat
04. 09. 2026 12.37
ja bravo, ker če res zna kdo gospodarit z denarjem, je pa to država, kajne ?
Odgovori
0 0
Nannajaa
04. 09. 2026 12.26
Jaz rečem,da je to edino pravilno,saj se vstop v Logarsko dolino tudi že leta zaračunava,pa ne vidim v tem nič slabega ..
Odgovori
+0
1 1
majsterinegasrat
04. 09. 2026 12.29
ne zaračunava se vstop kar tako v Logarsko dolino ampak vstop z vozilom. velika razlika.
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+1
2 1
majsterinegasrat
04. 09. 2026 12.25
naj ugibam, nekateri bodo imeli kljub vstopnini zastonj, kajne ?
Odgovori
+2
2 0
belyugo
04. 09. 2026 12.24
Ali naj se neha financirati TNP iz državnega proračuna ali pa naj bo za domače brezplačno, ne moremo domači vse dvakrat plačevati. Kjer je problem res hud, naj se pa omejuje obiske (tujcev) s spletno registracijo in rezervacijo mesta. Razpiše se določeno število mest in ko je polno nehajo izdajati dovolilnice. Tako je marsikje v tujini.
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+2
2 0
golika
04. 09. 2026 12.22
naj se plača ker ljudje nimajo manir, sploh tuji, pa sicer tudi domači, ne vem zakaj se toliko promovira ta turizem, pa da naj iz drugih držav sem hodijo, v tem ne vidim nič dobrega. naj našo naravo pustijo, pa tudi migranti naj ne hodijo pa delajo tukaj težave. vse to treba počistit :)
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+1
3 2
majsterinegasrat
04. 09. 2026 12.26
bodi doma, pa te ne bo motilo. kaj pa laziš naokoli, saj te ni noben prosil.
Odgovori
+4
4 0
Jak Tobim
04. 09. 2026 12.20
za tujce. domačinoma pa, piše pred mano, naj zaračunajo parkirnino. turistov je toliko, kot da bi ta ubogi parkec obsegal pol planeta. to več nima smisla. če bo tako naprej ga naj ukinejo. v resnici ga ni več.
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0 0
LectorH
04. 09. 2026 12.19
Najboje da nam začnejo kasirati ko stopimo iz hiše pa potem še enkrat ko gremo nazaj domov. Pohlep in nič drugega. A ima kdo sploh še idejo da bi se šel pravi turizem s kvalitetno in dostopno ponudbo. Kjer začutim da mi prodajajo zrak se ne vračam in širim slab glas.......
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+1
2 1
Bullet5672
04. 09. 2026 12.18
Vstopnino plačujem že s tem, da mi povsod zaračunavate parking!
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+2
3 1
Hud Robin
04. 09. 2026 12.17
Z omejitvami se strinjam, ampak za tujce. Ker kar gledamo na Vršiču ali Lepeni nima nobenega smisla. Za domače obiskovalce pa nikakor ne, EU gor ali dol. A zdaj bi nam pa še to jemali ? Že tako so rampe na vsakem koraku. Absolutno proti kakršnemu koli omejevanju za Slovence.
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+8
8 0
ArkaMast
04. 09. 2026 12.07
Komu placamo? Cerkvi?
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+4
4 0
zvoneti
04. 09. 2026 12.00
Se strinjam, ampak ne za slovence!!!!!!!
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+11
11 0
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