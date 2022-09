Bo Vučić zdaj navijal za Slovenijo? 'Mi v Srbiji imamo radi Dončiće in Dragiće'

"Mi v Srbiji imamo radi Dončiće in Dragiće in Alekseja Nikolića. Radi imamo tudi Jako Blažiča in vse slovenske reprezentante," je dejal Vučić. Po njegovih besedah so slovenski košarkarji zelo priljubljeni v Srbiji.

Srbski mediji po včerajšnjemu porazu srbske reprezentance niso skrivali razočaranja, izpad v osmini finala pa označili za "sramoto desetletja". "Pri nas je čutiti veliko razočaranja, veliko žalosti. Mislimo, da smo najboljši v Evropi, a najmanj nam je odgovarjala Italija. Fantje so imeli slab dan, tako kot vi proti Bosni in Hercegovini," je komentiral Vučić.

Prepričan je sicer, da bodo poraz kmalu preboleli, na naslednjih tekmah pa porazili vse, tudi Slovenijo.