Bo oproščeni Kamenik upravičen tudi do odškodnine?

"V spisu res ni nobenih dokazov, ki bi na kakršen koli način Kristijana Kamenika povezovali s krajem kaznivega dejanja," pravi Kamenikova zagovornica Maksimiljana Kincl Mlakar. Odvetnica nam je že pred nadaljevanjem sojenja zatrjevala, da bo oproščen in da ima za čas zločina alibi. "V kritičnem času je bil pri sorodnikih po mamini strani," še dodaja.

Kaj je šlo narobe? Hišo, v kateri so živele štiri osebe, so preiskovalci prečesali počez in poprek. Še danes, več kot 26 let za tem, v hiši opazimo nalepke, ki označujejo najdene sledi. Morilskega orožja niso našli, prav tako ni jasno, kaj so morilci odnesli. Bila naj bi vsaj dva.

"Očita se kaznivo dejanje iz koristoljubja, kaj naj bi bilo odneseno, pa ni bilo ugotovljeno," razlaga Kincl Mlakarjeva.

Za drugega osumljenca, hrvaškega državljana, je tožilstvo že 16. decembra lani na celjsko sodnijo vložilo zahtevo za preiskavo zaradi štirih kaznivih dejanj umora. Na tožilstvu so zapisali, da so "predlagali odreditev pripora iz pripornih razlogov ponovitvene nevarnosti ter begosumnosti. Zahtevi za preiskavo smo priložili vse dokaze, s katerimi smo razpolagali in so relevantni za obravnavano zadevo. Hkrati smo sodišču predlagali razpis tiralice in mednarodne tiralice ter izdajo evropskega naloga za prijetje in predajo tega osumljenca." Januarja so nadalje sodišču podali še predlog za prednostno obravnavanje zahteve za preiskavo, a odločitve do današnjega dne še niso prejeli.

Tožilec v procesu proti Kameniku pa bo počakal obrazložitev sodbe in se šele zatem odločil, ali se sploh ima smisel pritožiti in Kamenika po 26 letih preganjati naprej."Gotovo mu ni enostavno zaradi tega, vsekakor je ta zadeva zelo vplivala na njegovo življenje," še dodaja Kincl Mlakarjeva. Ob razsodbi je, ne glede na to, odkorakal prešernega izraza, vidno dobre volje. "Jaz sem zmeraj vesel. Dajte, pustite me, prosim," pravi Kamenik. Pa četudi je zaradi trgovine z mamili že več let svojega življenja preživel za zapahi v treh različnih državah.

Ob oprostilni sodbi je bil tudi oproščen plačila stroškov kazenskega postopka, torej tudi svoje zagovornice. Ta denar bo kril državni proračun, ki pa utegne biti še nekoliko okleščen. Kamenik je namreč v priporu preživel nekaj manj kot dve leti in dva meseca. "Bil je v priporu od 27. 4. 1997 do 22. 6. 1999," pojasni Kincl Mlakarjeva.

Če bo pravnomočno oproščen, bo torej upravičen do odškodnine.