Bo zakon o dolgotrajni oskrbi ponovno padel v vodo?

Dolgotrajno oskrbo pri nas potrebuje že polovica starejših od 85 let, do leta 2060 pa bo kar tretjina prebivalstva starejša od 65. V zadnjih 20 letih so zakon o dolgotrajni oskrbi neuspešno predlagali že sedemkrat.

Na sprejem zakona računajo tudi uporabniki pilotnega projekta v Krškem, kjer je od oskrbe na domu odvisnih več kot 100 ljudi, denarja pa imajo le še do konca leta. Vodja pilotnega projekta Most Krško Carmen Rajer pravi, da je v storitev trenutno vključenih 30 ljudi. "To so osebe, ki jih oskrbujemo vsak dan, po trikrat na dan, sedemkrat na teden," pravi.

Ostaja še okoli 70 ljudi, ki brez oskrbe na domu ne bodo zmogli. Ker bo finančne podpore zmanjkalo decembra letos, jim zakon o dolgotrajni oskrbi predstavlja edino rešitev.

Zaplet zaradi financ

Čeprav sta pristojna ministra vsebino že dorekla, je do zapleta prišlo pri financah. Minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj pravi, da je bilo njihovo izhodišče, da se finančno breme za starejše in njihove svojce ne poveča.