Bo zaradi izločitve dokazov padel eden največjih korupcijskih primerov v zdravstvu?

Nekdanji direktor jeseniške bolnišnice in njegova desna roka sta s prirejenim javnim razpisom omogočila večmilijonski posel čiščenja bolnišnice podjetju ISS Facility Services. Obtožnica za zlorabo položaja je postala pravnomočna oktobra lani. Zdaj pa je sodišče izločilo vse ključne dokaze, med drugim tudi elektronsko pošto, ki dokazuje, da je bil posel prirejen za zmagovalca.

Če začnemo na koncu – novembra lani je na okrožnem sodišču v Ljubljani stekel predobravnavni narok zaradi domnevno spornega posla med Splošno bolnišnico Jesenice in podjetjem ISS Facility Services. Vseh pet vpletenih, zdaj tudi obtoženih, je krivdo zanikalo. Obtožnica jim očita, da so bolnišnico oškodovali za 834.338 evrov. Gre za pogodbo, ki je bila aprila 2010 sklenjena na podlagi javnega naročila. Večmilijonski posel za čiščenje bolnišničnih prostorov in receptorske storitve je kot edini ponudnik dobilo podjetje ISS Facility services. Dokumenti, ki jih razkrivamo, kažejo, da so zaposleni v družbi ISS sodelovali pri pripravi javnega naročila, s tem, ko so določili takšne pogoje, ki jih konkurenti niso mogli izpolnjevati. Poleg nekdanjega prvega moža Splošne bolnišnice Jesenice Igorja Horvata in njegove nekdanje pomočnice za področje zdravstvene nege in oskrbe Zdenke Kramar obtožnica bremeni še nekdanjega direktorja ISS Rudija Zupana, prokuristko ISS Franjo Meža Nereks in vodjo poslovne enote ISS v jeseniški bolnišnici Binko Dedić.

Leta 2010 sta Horvat in Kramarjeva z javnim razpisom, ki naj bi bil v celoti prirejen, omogočila večmilijonski posel čiščenja bolnišnice podjetju ISS Facility Services. FOTO: Splošna bolnišnica Jesenice

ISS je že od začetka sodeloval pri pripravi javnega razpisa Da je imelo podjetje ISS poseben položaj v okviru javnega razpisa, dokazuje elektronska korespondenca med zaposlenimi v bolnišnici in ISS. Mesec dni pred objavo razpisa tako Kramarjeva sodelavcu pošlje elektronsko sporočilo, kjer v zadevi zapiše "jr ISS" (najverjetneje je to okrajšava za "javni razpis ISS" op. a.). Še več, Kramarjeva tudi mapo z datotekami za javni razpis na svojem službenem računalniku poimenuje "JR ISS 2010".

V istem času (torej še pred objavo javnega razpisa) v bolnišnico prispe tudi elektronska pošta Nataše Meža Nereks, zaposlene v podjetju ISS in soobdolžene. V njej Kramarjevi piše, "da je pregledala dokumentacijo, ki pa bi jo bilo potrebno precej spremeniti". Da sta tako ona kot soobtožena Dedićeva, ki mimogrede uporablja kar bolnišnični elektronski naslov, čeprav je zaposlena pri podjetju ISS, spreminjali razpis, je razvidno tudi iz podrobnega vpogleda v računalniške lastnosti enega od dokumentov razpisne dokumentacije, ki se je nahajal na računalniku Kramarjeve - avtorica dokumenta je Meža Nareks. Iz ostalih elektronskih sporočil je razvidno, da so zadnje spremembe iz podjetja ISS v bolnišnico pošiljali še dva dneva pred objavo javnega razpisa. V redakciji razpolagamo tudi z vsemi spremembami razpisne dokumentacije, ki so jo pomočnici direktorja jeseniške bolnišnice pošiljali iz podjetja ISS.

Svet zavoda, policija in tožilstvo so opravili svojo nalogo, kaj pa sodišče? Člani Sveta javnega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice so pod vodstvom Dušana Krajnikaspomladi 2014 razrešil Horvata s funkcije direktorja bolnišnice in mu ob tem očitali malomarno opravljanje dolžnosti. Podali so kazensko ovadbo, in sicer zaradi suma nezakonite porabe javnih sredstev. Ugotovili so namreč, da bolnišnica ISS plačuje prisotnost 70 delavcem, medtem ko jih pri njih dela v povprečju le 58, ter da teh pri čiščenju (tudi bolnišničnih sob in operacijskih dvoran) nihče strokovno ne nadzira. Da v bolnišnici podjetju ISS plačujejo celo za dobavo toaletnega papirja, brisačk, PVC vrečk in zaščitnih sredstev, ki ga slednji niso nikoli dobavili, in jih je bolnišnica kupovala pri drugih dobaviteljih.

Še najbolj zaskrbljujoče je dejstvo, ki ga je v obtožnici tudi izpostavilo Specializirano državno tožilstvo – da je bolnišnica ISS plačevala tudi za receptorske storitve, kamor med drugim spadajo skrb za požarno varnost, pa nadzor vhoda in izhoda ter evidentiranje vseh obiskov. Tudi obhodov, med katerimi bi preverili stanje oken, vrat varovanih delov SBJ in inštalacij, štiri leta v bolnišnici ni izvajal nihče. Policijski postopek je stekel hitro, prav tako je v roku dveh let po ugotovitvah, da je razpis prirejen, delo končalo tudi tožilstvo, ki je decembra 2017 vložilo obtožnico. A vso to dokumentacijo je na zahtevo odvetnikov obtoženih Okrajno sodišče izločilo iz kazenskega spisa, "češ da je bila pridobljena s kršitvijo človekovih pravic". Tožilec Matej Oštir je že vložil pritožbo, o kateri pa še ni odločeno. Če bo druga sodna inštanca potrdila prvo, to pomeni, da bo večina ključnih dokazov dokončno izločena iz kazenskega spisa. 140.115.353 evrov In če je svet zavoda oba odgovorna za skrbno ravnanje z denarjem bolnišnice odslovil, podjetje ISS kljub vsem očitkom nemoteno služi milijone v poslih z državo. V 15 letih so z državo zaslužili več kot 140 milijonov evrov. Največ, 14 milijonov, s Splošno bolnišnico Celje. Na podlagi podatkov iz registra Erar sodelujejo skoraj z vsemi bolnišnicami, poleg tega pa tudi s številnimi vrtci, zdravstvenimi domovi, domovi za starejše in ministrstvi.