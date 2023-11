Bo zaradi popoplavne obnove hrana še dražja?

Med ljudmi je vedno več slabe volje in obupa, ker je treba vsak dan globje seči v žep. Po zadnjih podatkih Eurostata sta imeli le še dve državi v evrskem območju višjo letno inflacijo kot Slovenija: Slovaška s 7,8 odstotka in pa Hrvaška, 6,7 odstotka. Slovenija je na tretjem mestu s 6,6 odstotka, kar je dobrih dvakrat več od povprečja. Na četrtem mestu je Estonija (5,0 odstotka), na petem pa sosednja Avstrija s 4,9 odstotno inflacijo. Še precej nižjo ima naša druga soseda, Italija, 1,9 odstotno.

Visoki transportni stroški so eden od razlogov, ki jih slišimo od trgovcev in drugih podjetij, a ti so vse višji tudi drugod, pa imajo kljub temu nižjo inflacijo. Slovenija je specifična, pravi ekonomist Maks Tajnikar, zaradi velikega zadolževanja države. "Največ tega denarja je nastalo v času pandemije. Država se je zadolžila, denar je šel k prebivalstvu."

Veliko povpraševanje pa rojeva inflacijo. Tajnikarja skrbi tudi popoplavna obnova, saj bi rasti cen lahko dala še dodaten zagon. "Tam boste potrebovali pleskarje, elektroinštalaterje, vodoinštalaterje in tako naprej, in če se začnejo cene dvigovati v Savinjski dolini ali na Koroškem, bom tudi jaz moral te cene višje plačevati in to je naša inflacija v storitvenem sektorju," pojasni Tajnikar.