Bo zaradi prenove zaprta polovica glavne stavbe UKC Ljubljana?

Na sestanku so predstavniki zdravniških organizacij izrazili strinjanje, da je osrednja stavba UKC Ljubljana nujno potrebna obnove, tako iz naslova energetske sanacije kot iz naslova zagotavljanja ustreznih pogojev za izvajanje vrhunske terciarne medicine.

Izrazili pa so zaskrbljenost in resne pomisleke nad predvidenim pristopom k obnovi, njenemu obsegu in časovnici. Zastavljen načrt obnove UKC Ljubljana, ki poleg energetske sanacije vključuje tudi notranjo prenovo, namreč narekuje sočasno izpraznitev polovice glavne stavbe UKC-ja z zmanjšanjem posteljnih kapacitet ter selitvijo dobršnega dela terciarne dejavnosti in bolnikov v prostore, ki so bili med epidemijo covida namenjeni reševanju kritične prostorske situacije in so kot taki povsem neprimerni za najzahtevnejše bolnike, ki so v svoji stiski ob bolezni že dovolj prizadeti in si ne zaslužijo še neustreznih prostorskih razmer, svarijo.

Zdravniki si v prihodnosti želijo tudi sodobni terciarni center na obrobju Ljubljane

Predstavniki zdravniških organizacij so vodstvo UKC Ljubljana hkrati opozorili, da jih čaka zahtevno reševanje zaostankov obravnav iz naslova dve leti trajajoče epidemije, hkrati pa je pričakovati negotovost glede epidemiološke situacije v jeseni in verjetnega novega vala okužb z virusom covid. Na predvideni način planirana obnova UKC Ljubljana torej prinaša izjemno tveganje, ki ne bo brez posledic za strokovno obravnavo bolnikov, predvsem pa se bodo zaradi okrnjenih možnosti izvajanja zdravstvenih storitev in zmanjšanja kapacitet čakalne dobe v času obnove še podaljšale, opozarjajo.