Bo zmagovalec volitev Robert Golob osmoljenec sestavljanja koalicije?

Vse skupaj sicer poteka v luči konstituiranja novega državnega zbora. Ustanovna seja bo potekala prihodnji petek. Poslance SD bo še naprej vodila Meira Hot , ne bodo pa predlagali kandidata za predsednika državnega zbora.

Popoldne je sicer potekala seja predsedstva SD, na kateri je Han dobil mandat za pogajanja za novo koalicijo. Zatrdil pa je, da stranka ne gre v nobeno desnosredinsko vlado. "Rezultat ni bil optimalen, a v politični situaciji realen," je dejal predsednik SD. Na majski klavzuri bodo zato ugotavljali, kaj vse je šlo narobe.

Predsednik SD Han še popoldne ni vedel ničesar o vabilu, okoli 18. ure pa jasno: "V tej konstelaciji nas ne bo" .

Na političnem parketu se nadaljuje lansiranje nove koalicije. Golobovi politični zavezniki na levi danes brez dlake na jeziku: v zavetrju sestavljanja vlade narodne enotnosti nastaja četrta vlada prvaka SDS Janeza Janše , ki bi jo lahko omogočil blok treh desnosredinskih strank pod vodstvom Jerneja Vrtovca , Anžeta Logarja in Zorana Stevanovića . Vabilo v trojček pa imajo na mizi tudi Socialni demokrati Matjaža Hana . Se bodo odzvali?

In zakaj Luko Mesca skrbi trenutno stanje? Kaj na vse to pravi Golob?

Stranke zdaj čakajo tudi osnutek koalicijske pogodbe. Kdaj ga bo prvak Gibanja Svoboda dal na mizo, za zdaj še ni znano, najverjetneje pa enkrat tekom naslednjega tedna. Golob si želi, kot je večkrat poudaril, ustvariti vlado narodne enotnosti, a ta ideja bo težko uresničljiva – sploh tudi zaradi povezovanja Anžeta Logarja, Jerneja Vrtovca in Zorana Stevanovića v takoimenovani tretji steber. Vanj je šef NSi v naši sinočnji oddaji 24UR ZVEČER že povabil tudi šefa SD Hana.

Po začasnem umiku Logarjevih Demokratov iz Golobovih političnih računic in njihovem oblikovanju tretjega stebra s Stevanovićevo Resnico in trojčkom okoli Nove Slovenije, se vse bolj zdi, da oblikovanje druge vlade Golobu čedalje bolj uhaja iz rok.

"Pogajanja vedno potekajo za zaprtimi vrati. Jaz si želim, da bi bilo čim več strank vključenih v bodočo vlado in bomo delali naprej na tem," pravi predsednik Gibanja Svoboda. Na vprašanje, ali ga kaj skrbi – zdaj se namreč zdi, da se ta 'momentum' obrača malo bolj v desno, pa tako: "Glejte, volivci so zelo jasno povedali, da si želijo povezovanja čez sredino. Zato so tudi vse naše poteze v povezovanju čez sredino. Verjamem, da so bili vsi iskreni, ko so o tem govorili v kampanjah. Mi smo bili."

Medtem, ko premier še verjame v svoje možnosti, pa njegovega koalicijskega partnerja Luko Mesca skrbi, da se sestavlja Janševa vlada. "Preštejte glasove. Poglejte, kdo se s kom dobiva in mislim, da so stvari precej jasne," pravi sokoordinator Levice.

In to je računica, na katero meri prvi obraz Levice: tri sorodne stranke desnice imajo v državnem zboru skupaj 43 glasov. Če k temu prištejemo konstruktivno držo Resnice, ki se je sicer notarsko zavezala, da z Janezom Janšo ne bo skočila v koalicijo in njihovim petim poslancem dodamo še načelno podporo poslancev manjšine, pa dobimo relativno trdno parlamentarno večino.

"Medtem, ko se drugi kregajo, se seštevajo, odštevajo, bolj množijo, kot pa delijo, mi že pripravljamo zakone. Nižji davki, cenejša hrana, nižje položnice," navaja predsednik stranke Resni.ca Stevanović. "Slovenija potrebuje, prvič: politični obrat. In drugič: močen tretji blok, ki ga skupaj snujemo z Demokrati in tudi stranko Resni.ca, ki bo temeljil zlasti na vsebini," je včeraj razkril predsednik NSi Vrtovec. "Mi ne vemo, kje stoji GS. Njihov program aktivna Slovenija, je program na dveh straneh. Brez vsebinskih poudarkov. Težko se pogajam z nekom, ki ni jasno izpostavil svojih izhodišč," pa pravi predsednik Demokratov Logar.

Tretji blok – kot celota – lahko očitno sprejme le vabilo v desno vlado, saj NSi kategorično zavrača levo. Tudi, če bi se Golob umaknil in vodenje prepustil komu drugemu, kot je njihov prvak sinoči izrecno odgovoril voditelju 24UR ZVEČER Urošu Slaku.

Pri tem pa je Vrtovec na nasproten politični pol poslal izzivalno ponudbo: "Naj bo to javno vabilo gospodu Hanu, naj te predloge, ki jih ima, prinese na mizo. Tudi v okvir tretjega bloka, ki ga snujemo. In jih bo znotraj tega tretjega bloka lažje uresničil."

In kdo bi lahko bil prihodnji petek izvoljen za novega predsednika državnega zbora? Neuradno trenutno visoko kotira predvsem eno ime – Janez Cigler Kralj.