Bo zmagovalec volitev Robert Golob osmoljenec sestavljanja koalicije?

Ljubljana, 02. 04. 2026 20.10 pred 26 dnevi 4 min branja 510

Avtor:
Rene Markič Anže Božič
Golob in Janša

Golobovi partnerji v levem taboru brez dlake na jeziku: kuje se koalicija pod vodstvom prvaka SDS, ki ki bi jo lahko omogočil blok treh desnosredinskih strank pod vodstvom Jerneja Vrtovca, Anžeta Logarja in Zorana Stevanovića. "Preštejte glasove. Poglejte, kdo se s kom dobiva in mislim, da so stvari precej jasne," pravi sokoordinator Levice Luka Mesec. Vabilo v trojček pa imajo na mizi tudi Socialni demokrati Matjaža Hana. Se bodo odzvali? Ali bi lahko relativni zmagovalec volitev Robert Golob tako postal osmoljenec sestavljanja prihodnje vlade?

Na političnem parketu se nadaljuje lansiranje nove koalicije. Golobovi politični zavezniki na levi danes brez dlake na jeziku: v zavetrju sestavljanja vlade narodne enotnosti nastaja četrta vlada prvaka SDS Janeza Janše, ki bi jo lahko omogočil blok treh desnosredinskih strank pod vodstvom Jerneja Vrtovca, Anžeta Logarja in Zorana Stevanovića. Vabilo v trojček pa imajo na mizi tudi Socialni demokrati Matjaža Hana. Se bodo odzvali?

Predsednik SD Han še popoldne ni vedel ničesar o vabilu, okoli 18. ure pa jasno: "V tej konstelaciji nas ne bo".

Popoldne je sicer potekala seja predsedstva SD, na kateri je Han dobil mandat za pogajanja za novo koalicijo. Zatrdil pa je, da stranka ne gre v nobeno desnosredinsko vlado. "Rezultat ni bil optimalen, a v politični situaciji realen," je dejal predsednik SD. Na majski klavzuri bodo zato ugotavljali, kaj vse je šlo narobe.

Vse skupaj sicer poteka v luči konstituiranja novega državnega zbora. Ustanovna seja bo potekala prihodnji petek. Poslance SD bo še naprej vodila Meira Hot, ne bodo pa predlagali kandidata za predsednika državnega zbora.

Stranke zdaj čakajo tudi osnutek koalicijske pogodbe. Kdaj ga bo prvak Gibanja Svoboda dal na mizo, za zdaj še ni znano, najverjetneje pa enkrat tekom naslednjega tedna. Golob si želi, kot je večkrat poudaril, ustvariti vlado narodne enotnosti, a ta ideja bo težko uresničljiva – sploh tudi zaradi povezovanja Anžeta Logarja, Jerneja Vrtovca in Zorana Stevanovića v takoimenovani tretji steber. Vanj je šef NSi v naši sinočnji oddaji 24UR ZVEČER že povabil tudi šefa SD Hana.

In zakaj Luko Mesca skrbi trenutno stanje? Kaj na vse to pravi Golob?

Po začasnem umiku Logarjevih Demokratov iz Golobovih političnih računic in njihovem oblikovanju tretjega stebra s Stevanovićevo Resnico in trojčkom okoli Nove Slovenije, se vse bolj zdi, da oblikovanje druge vlade Golobu čedalje bolj uhaja iz rok.

"Pogajanja vedno potekajo za zaprtimi vrati. Jaz si želim, da bi bilo čim več strank vključenih v bodočo vlado in bomo delali naprej na tem," pravi predsednik Gibanja Svoboda. Na vprašanje, ali ga kaj skrbi – zdaj se namreč zdi, da se ta 'momentum' obrača malo bolj v desno, pa tako: "Glejte, volivci so zelo jasno povedali, da si želijo povezovanja čez sredino. Zato so tudi vse naše poteze v povezovanju čez sredino. Verjamem, da so bili vsi iskreni, ko so o tem govorili v kampanjah. Mi smo bili."

Medtem, ko premier še verjame v svoje možnosti, pa njegovega koalicijskega partnerja Luko Mesca skrbi, da se sestavlja Janševa vlada. "Preštejte glasove. Poglejte, kdo se s kom dobiva in mislim, da so stvari precej jasne," pravi sokoordinator Levice.

In to je računica, na katero meri prvi obraz Levice: tri sorodne stranke desnice imajo v državnem zboru skupaj 43 glasov. Če k temu prištejemo konstruktivno držo Resnice, ki se je sicer notarsko zavezala, da z Janezom Janšo ne bo skočila v koalicijo in njihovim petim poslancem dodamo še načelno podporo poslancev manjšine, pa dobimo relativno trdno parlamentarno večino.

"Medtem, ko se drugi kregajo, se seštevajo, odštevajo, bolj množijo, kot pa delijo, mi že pripravljamo zakone. Nižji davki, cenejša hrana, nižje položnice," navaja predsednik stranke Resni.ca Stevanović. "Slovenija potrebuje, prvič: politični obrat. In drugič: močen tretji blok, ki ga skupaj snujemo z Demokrati in tudi stranko Resni.ca, ki bo temeljil zlasti na vsebini," je včeraj razkril predsednik NSi Vrtovec. "Mi ne vemo, kje stoji GS. Njihov program aktivna Slovenija, je program na dveh straneh. Brez vsebinskih poudarkov. Težko se pogajam z nekom, ki ni jasno izpostavil svojih izhodišč," pa pravi predsednik Demokratov Logar.

Tretji blok – kot celota – lahko očitno sprejme le vabilo v desno vlado, saj NSi kategorično zavrača levo. Tudi, če bi se Golob umaknil in vodenje prepustil komu drugemu, kot je njihov prvak sinoči izrecno odgovoril voditelju 24UR ZVEČER Urošu Slaku.

Pri tem pa je Vrtovec na nasproten politični pol poslal izzivalno ponudbo: "Naj bo to javno vabilo gospodu Hanu, naj te predloge, ki jih ima, prinese na mizo. Tudi v okvir tretjega bloka, ki ga snujemo. In jih bo znotraj tega tretjega bloka lažje uresničil."

In kdo bi lahko bil prihodnji petek izvoljen za novega predsednika državnega zbora? Neuradno trenutno visoko kotira predvsem eno ime – Janez Cigler Kralj.

koalicija vlada Robert Golob Janez Janša
Jurčka
04. 04. 2026 11.15
Za domovino z desnico naprej!
Kostorog
04. 04. 2026 11.05
Samo ne psihopata in farških na oblast, to je vračanje Slovenije v kameno dobo po jajotove vzorniku trampiju
Infiltrator
03. 04. 2026 21.19
RESNICA je izdala vse svoje volilce!
odpisani zasedli vlado
03. 04. 2026 21.00
Ustavno sodišče začasno zadržalo rubeže denarnih socialnih pomoči.Kot sem takrat napovedal je Šutarjev zakon bil samo blamaža in se po volitvah več ne bo upošteval.Sploh ni bil namenjen za opečeno manjšino ampak za normalne bele državljane.Naj nekdo pojasni od kje opečenim denar,ker so lenuhi brezdelni vsi na socialah pred kolibami pa imajo parkirane avtomobile vredne od 75.000 eu nekateri še pa več.Prekrškovnih kazni pa ne plačujejo kriminal z njihove strani se pa veča.Rubeži so zasegali predvsem sociale balkancem in slovencem kateri so bili česa dolžni in kakim par opečenim kateri so dolg plačali kar na licu mesta saj so imeli prenapolnjene žepe z denarjem.Država jim je pa sedaj vse skupaj ukinila tako,da se smeje odpravljajo po stari poti kriminalnih dejanj.Šutarjev zakon je za opečene pozabljen očitno pa bo obveljal za slovence ter balkance.Pametnjakoviči kateri so takrat bili tako pametni,ko sem to napovedal in trdili nasprotno se pa sedaj od sramu skrivajo po kopalnicah in jočejo.Čestitke golobu za njegov zavajalski Šutarjev zakon namenjen poštenim slovencem z namenom ustanovitve policijske države..
iskriv
03. 04. 2026 20.51
Vrtovec , ta napihnjenec , ki so mu funkcije zlezle v glavo resnično verjame v to kar govori in ne v to kar dela , zato je tudi v postopku preiskav zaradi obvodnega financiranja stranke NSi in KNOVS , SPLOH NE BI SMEL BITI V PARLAMENTU , pa mu je do tu pomagala RKC . Logar počasi dojema , da mu volivci nismo dali mandat niti za vstop v parlament , kaj šele , da bi vodil vlado , kot si si domišljal ves čas , ker smo vedeli , kaj si , kdo si in za koga deluješ ves čas , zato tudi ne preseneča tvoj odstop od nadaljnjih pogajanj za vstop v vlado . Oba sta prenapihnjena kot balona preden se razpočita . Tudi Janša ne more biti niti poslanec , niti mandatar za sestavo vlade , kern ad njim visi meč veleizdaje . Demokrati , Resnica in cerkveni trojček NSi ,SLS , FOKUS igrajo svojo umazano igro , da bi iz teh oni kasneje določili predsednika vlade , ker GOLOB ne bo mogel sestaviti vlade ,ne Janša , ki sploh ne sme dobiti mandata za sestavo vlade in zato , da ne bi šli na ponovne volitve bodo izkoristili določilo desetih poslancev .
mentos12
03. 04. 2026 21.08
Ja pa ja.Ne bom rekel,da si ti lahko slep in opran v bučo,ampak si lahko edino iz te golobajzarske črede. Sicer vsak,ki spremlja to našo politiko,dobro ve,kdo res ne bi smel sedeti v parlamentu ali biti predsednik vlade. To je pa lahko le, v prvi vrsti golobajz in vsi ki so se ujeli s prsti v marmeladi in pa vsi,ki temu držijo štango pri vseh lumparijah,lopovščinah,korupciji inp.
Beila Ciao1
03. 04. 2026 20.12
Zelo sem jezen.
Kakosmodanes
03. 04. 2026 19.41
Za vse ki ne poznajo zgodovine : "Slovenija je uradno postala samostojna država 25. junija 1991, ko je slovenska skupščina sprejela Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter Deklaracijo o neodvisnosti.  Leta 1945 (natančneje 9. maja) se je končala druga svetovna vojna, kar je bil prelomen trenutek, a takrat Slovenija ni postala samostojna država.Tukaj je bistvena razlika med letoma 1945 in 1991:Leta 1945: Slovenija je postala ena izmed šestih republik znotraj socialistične Jugoslavije (SFRJ). Dobila je svoje meje, svojo vlado in ustavo, a je bila še vedno del večje zvezne države s centrom v Beogradu.Leta 1991: Slovenija se je od Jugoslavije odcepila in postala popolnoma samostojna, mednarodno priznana država z lastno vojsko, denarjem (tolarji) in potnimi listi.Zmeda je pogosta, ker sta oba datuma povezana z "osvoboditvijo" – leta 1945 smo se osvobodili okupatorja, leta 1991 pa smo dosegli lastno državno neodvisnost."
Minerva
03. 04. 2026 19.28
In sedaj bo lažnivi Kalimero sestavljal vlado. Bog pomagaj Sloveniji.
zrela hruška
03. 04. 2026 18.55
Kaj nas politika "posiljuje" s tem starckom jansarijem?! bomo res imeli "albansko srbsko" navezo slo vlade?!
natas999
03. 04. 2026 16.48
ubogi revež,kdo je to ???
Bella Ciao1
03. 04. 2026 14.33
Imamo res dobro domovino..a žal z desnim sramotnim ekstremizmom v pogubnem narastu..stotisoči borci za ponosno samostojno ponosno Slovenijo se obračajo v grobu. Zdaj pa še par- nepar....kar je bila menda najhujša sramota socializma pred 50 leti ... Kapitalistično gospodarstvo je res raj na zemlji🤣🤣🤣🤣...Iz desnih ust vam bo padalo direkt v žepe🤣🤣🤣🤣
Kakosmodanes
03. 04. 2026 19.00
@Bella Ciao1, če še ne veš ti povem da živimo v kapitalizmu. Ni več socializma.
Kakosmodanes
03. 04. 2026 19.08
@Bella Ciao1, No tu se pa vidi, sramota. "stotisoči borci za ponosno samostojno ponosno Slovenijo" a v 10 dneh? kolikor je bila vojna, če se temu lahko reče vojna.
rindingind
03. 04. 2026 14.19
Da podpiraš enkrat ljudi ,ki so bili proti osamosvojitvi je nekaj stabo narobe.
coca.eskim
03. 04. 2026 16.51
Ali tiste, ki podpirajo mesarce otrok.
Bella Ciao1
03. 04. 2026 17.16
Da podpiraš Gestapo pri genocidu Slovencev ..da te ne vidimo več.
Kakosmodanes
03. 04. 2026 18.45
@Bella Ciao1, a to se še kar dogaja.
Kakosmodanes
03. 04. 2026 18.53
@Bella Ciao1, a to pa ni gestapo "da te ne vidimo več."
dante_
03. 04. 2026 13.10
Volivci Svobode in drugi levičarji so se odločili za nadaljevanje korupcije, kajti njeno odkrivanje je zanje “veleizdaja”. Slabšega izhodišča, kot je ponovna vlada Goloba, si ne znam zamisliti!
Bella Ciao1
03. 04. 2026 17.17
Poglej v kanalizacijo...si boš lahko predstavljal sebe in skorumpirano desnico
Bella Ciao1
03. 04. 2026 12.46
Mogoče bo pa državni udar desnih uspel ..tudi v Argentini, čilu, Venezueli je....
zibertmi
03. 04. 2026 12.30
Volivci smo jasno povedali, komu zaupamo in v kakšnem obsegu! Danes pa gledamo, kako ključno vlogo pri sestavi vlade želijo prevzeti posamezniki, ki za to sploh NIMAJO ustreznega mandata To ni več samo politično vprašanje, ampak vprašanje spoštovanja demokracije Mandat pripada izvoljenim – in to sorazmerno z zaupanjem, ki so ga prejeli! Ne pa, da manjšinski akterji narekujejo smer države! Dejstvo je, da vlado lahko sestavi parlamentarna večina! A legitimnost ni samo pravna; je tudi moralna In tukaj stvari resno škripajo! Eden sploh ni prišel v parlament, drugi govori eno, dela drugo, tretji pozablja na krščanske vrednote, ki jih zagovarja In to naj mirno sprejmemo? Naj molčimo? Ne gre za levo ali desno. Gre za princip
jogo
03. 04. 2026 17.31
zibertmi Točno tako, gre za princip. Prvi je na vrsti Robi, potem pa..... Pa kaj bi ti razlagal, gre za princip.
zibertmi
03. 04. 2026 12.28
janez že od svojega 17 .leta živi na plečih davkoplačevalcev,prej kot komunist in titov štipendist,od osamosvojitve pa kot posranec
Minovak
03. 04. 2026 12.48
A je Kučan kaj drugačen, tudi on živi od mladosti na plečih davkoplačevalcev...aja, to je pa normalno, a ne...
kita 1111
03. 04. 2026 12.08
Državno in javno zdravstvo je potrebno združiti
Bella Ciao1
03. 04. 2026 11.53
Zdaj vam bodo Vrtovec JJ Logar Stevo uredili vrhunsko dostopno zdravstvo, fajn penzije, plače, dolgotrajno oskrbo z denarjem iz tujine🤣🤣🤣🤣 Imejte to...zaslužite si to🤣🤣🤣🤣🤗
kita 1111
03. 04. 2026 11.21
Nisem bil zaprt,niso me špricali ampak sem normalno delal kot večina v gospodstvu
zmerni pesimist
03. 04. 2026 10.56
Slabše kot je bilo z golobom itqk ne more biti
SDS_je_poden
03. 04. 2026 11.01
A res? Si bil zaprt na občino? Si moral nosit maske na prostem? Si imel policijsko uro? So te pretepali in odstranjevali izpred parlamenta, če si tam bral Ustavo? Sam ne bluzi...
Lenart Čaubi
03. 04. 2026 11.51
Maske so najmanjši problem nekaterim na žalost ni bila poznana situacija Bergamo itd.Take blesarije je trosila UKZ še dobro,da je odletela.
Minovak
03. 04. 2026 12.52
Samo to vem, da izzivali in pretepali niso desni, maske so nosili, ker je bila epidemija in imeli isto policijsko uro. In ne mi prosim z ustavo, ker so jo levi povsem povozili, kar je vidno.
dante_
03. 04. 2026 13.13
Podobno je bilo povsod v času kovida. Divjaki levi so razbijali po ulicah in metali kocke, itd... , še zelo premalo so jih dobili
Smuuki
03. 04. 2026 13.41
Od torka naprej boš spet zaprt v svoj kraj bivanja pa si kar tiho nič ne protestiraš. Pa ni bolezen temu vzrok. Samo v kraju bivanja boš točil gorivo. Te to kaj jezi?
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
