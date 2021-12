Janša razposlal pisma državljanom – pa je imel pravico do vpogleda v naše naslove?

"Na kakšen način in na kakšni pravni podlagi je predsednik vlade lahko dostopal do centralnega registra prebivalstva ter katere naloge iz svoje pristojnosti pri tem izpolnjuje kot predsednik vlade?" so vprašali informacijsko pooblaščenko.

Kraj prebivališča je namreč po njihovih navedbah osebni podatek, ki ni splošno dostopen, podlago za vpogled pa se dobi v zakonu, pisni zahtevi ali pisni privolitvi posameznika, na katerega se podatki nanašajo. "Na ovojnici so ime in priimek, torej ni šlo za generalno pošiljanje vsem gospodinjstvom, mnogi so dobili pismo kar na naslov začasnega prebivališča," so dodali v Inštitutu 8. marec.