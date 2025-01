Bob Dylan nove generacije: Timothée Chalamet se preobrazi v glasbeno legendo

OGLAS

Nekateri pravijo, da je januar dolgočasen, turoben mesec. Ta trditev za letošnji začetek leta ne bi mogla biti bolj napačna, saj že 23. januarja na velika platna po Sloveniji, v distribuciji Blitz Filma, prihaja težko pričakovana filmska mojstrovina režiserja Jamesa Mangolda – Bob Dylan: Popolni neznanec, ki bo kinodvorane spremenila v prizorišča punk-rocka in rock'n'rolla. Film BOB DYLAN: POPOLNI NEZNANEC ("A Complete Unknown") je ameriška biografska glasbena drama, ki jo je režiral James Mangold, scenarij pa je napisal skupaj z Jayem Cocksom. Film temelji na knjigi "Dylan Goes Electric!" avtorja Elijaha Walda in prikazuje obdobje v življenju Boba Dylana od njegovega prihoda v New York leta 1961 do kontroverzne uporabe električnih inštrumentov na Newport Folk Festivalu leta 1965. V glavni vlogi nastopa in poje Timothée Chalamet, ki izjemno upodablja Dylana, ob njem pa igrajo še Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook, Dan Fogler, Norbert Leo Butz in Scoot McNairy. Dejstvo, da Timothée Chalamet v filmu sam izvaja Dylanove pesmi, je dodalo avtentičnost njegovi upodobitvi tega legendarnega glasbenika.

Film je bil premierno prikazan 10. decembra 2024 v Dolby Theatre v Los Angelesu. Prejel je večinoma pozitivne ocene kritikov in bil uvrščen med deset najboljših filmov leta 2024 po izboru Ameriškega filmskega inštituta ter Nacionalnega odbora za recenzije, slednji pa je Elle Fanning podelil tudi nagrado za najboljšo stransko igralko. Film je prejel tri nominacije na 82. podelitvi nagrad zlati globus (tudi za najboljši film), tri nominacije za nagrado kritikov (Critics Choice), tudi za najboljši film in štiri nominacije na 31. podelitvi nagrad ceha filmskih igralcev (tudi za izjemno igralsko zasedbo v filmu). Režiser James Mangold je v intervjuju poudaril, da film ni klasična biografija, temveč se osredotoča na specifično obdobje v Dylanovem življenju, zlasti na njegov prihod v New York in vzpon na glasbeni sceni. Mangold je razkril, da je imel pri ustvarjanju filma podporo samega Boba Dylana, ki mu je podal osebne pripombe na scenarij. Preden je Mangold začel s produkcijo filma, mu je Bob Dylan postavil vprašanje: "O čem govori ta film, Jim?" James Mangold je za revijo The Rolling Stone povedal, da mu je odgovoril naslednje: "Pripoveduje zgodbo o fantu, ki ga življenje v Minnesoti duši, o fantu, ki zapusti vse svoje prijatelje in družino ter se znova sestavi na povsem novem kraju, kjer spozna nove prijatelje, zgradi novo družino, postane izjemno uspešen, dokler se ne začne ponovno dušiti in znova pobegne." Dylan je njegov odgovor pozorno poslušal, se nasmehnil in dejal "To mi je všeč."

Bob Dylan: Popolni Neznanec je film, ki raziskuje ključne trenutke v karieri Boba Dylana in ponuja vpogled v njegovo preobrazbo iz obetavnega mladega glasbenika v ikono, ki je s svojo glasbo in prehodom na električne inštrumente zaznamovala glasbeno zgodovino. Premiero filma v Sloveniji težko pričakujejo tako oboževalci Boba Dylana kot tudi vsi ostali, ki so navdušeni nad izjemnimi glasbenemi filmi, neponovljivo igralsko zasedbo in zgodbami, ki se jih težko pozabi. Vstopnice so v prodaji, BOB DYLAN: POPOLNI NEZNANEC pa bo na sporedu kinematografov od 23. januarja dalje.