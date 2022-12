Bobnar: Golob je zaupanje vame pogojeval z odpustitvijo določene osebe s Policije

Ministrica za notranje zadeve je razkrila še nekaj podrobnosti o sporu s predsednikom vlade Robertom Golobom. V Bruslju je novinarjem povedala, da ji je Golob dejal, da si lahko njegovo zaupanje povrne, če s Policije odpusti določeno osebo. "Ta oseba nima nikakršne povezave s poročilom o delovanju Policije na protestih ali z mandatom v času pretekle vlade. Prav tako ni delovala nezakonito, zato sem ponudbo zavrnila," je dejala in poudarila, da je to le eden od pritiskov, ki kažejo na tendenco političnega obvladovanja Policije. Zapise o pritiskih z vsemi imeni je že odstopila tožilstvu in Komisiji za preprečevanje korupcije.

Po tem, ko je v javnosti završala vsebina poročil notranje ministrice Tatjane Bobnar in v. d. generalnega direktorja Boštjana Lindava o domnevnih pritiskih politike na delovanje Policije, Bobnarjeva pa je sporočila, da bo po vrnitvi v Slovenijo premierju Robertu Golobu ponudila svoj odstop, je ministrica v Bruslju razkrila nove podrobnosti o pritiskih. Odločitev, da zapusti ministrski položaj, je sprejela po tehtnem premisleku, je dejala. Prav tako je bila odločitev posledica več stvari. icon-expand Tatjana Bobnar FOTO: Luka Kotnik Kot je že povedala, jo je zmotilo predvsem poseganje politike v sestavo njene ekipe. O predlogu, da bi Lindava imenovali za polni mandat generalnega direktorja Policije, sta s premierjem govorila že 10. novembra, ko pa ji je Golob povedal, naj tega niti ne predlaga, saj da kandidat ni izpolnil njegovih pričakovanj in ni opravil čistke v policijskih vrstah. Kot je povedala Bobnarjeva, pa ji je premier dejal, da lahko Lindav funkcijo še vedno opravlja v vlogi vršilca dolžnosti in tako dobi "poskusno dobo". Izpostavila je tudi, da na dnevni red vlade ni bil uvrščen niti njen predlog, da se Slavka Koroša imenuje za generalnega direktorja direktorata za Policijo in druge varnostne naloge. "Koroš je vrhunski strokovnjak, ki je ta teden predstavil tudi ugotovitve nadzora Policije na protestih v preteklih dveh letih," je dejala in dodala: "Pojasnilo pa, da bi si morda na tem mestu želela imeti nekoga drugega." Predsednik vlade pa naj bi pogojeval tudi svoje zaupanje v ministrico: "Kot možnost, da bi si pri predsedniku vlade ponovno povrnila zaupanje, mi je Golob ponudil, da se s Policije odpusti določeno osebo, ki nima povezave s protesti ali s kakršnimkoli mandatom, ki bi ga pridobila v zadnjih dveh letih." Prav tako pa po njenem mnenju ne obstajajo kakršnikoli razlogi, da je zaposleni delal nezakonito. "Očitno se je zameril nekomu iz krogov predsednika vlade. To ponudbo sem seveda zavrnila," je dejala. To je, kot je poudarila, le eden od pritiskov, ki kažejo na tendenco političnega obvladovanja Policije. Sporočila je tudi, da je na tožilstvo svoje zapise o tovrstnih pogovorih z imeni in priimki že odstopila, prav tako tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije. "Ti organi bodo nato povedali svoje mnenje." Zagotovila je, da bo, dokler ne bo izbrano novo vodstvo ministrstva, svoje naloge še naprej opravljala odgovorno in zavzeto, "da bo vse opravljeno zakonito, strokovno in učinkovito". Komentirala pa je tudi nedavne besede državnega sekretarja na njenem ministrstvu Branka Lobnikarja. "Minister za notranje zadeve si seveda ne postavlja sam generalnega direktorja Policije. A če ti premier reče, naj se nekoga sploh ne predlaga, potem tu do odločanja vlade kot kolektivnega organa niti ne more priti," je poudarila. Dejala je, da imata z Lobnikarjem na tem delu različna mnenja. "Generalni direktor Policije neposredno odgovoren ministru, ta pa je nato odgovoren predsedniku vlade," je dodala.