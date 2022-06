Bobnar: Politika ne sme nikoli več nadvladati policije ali je zlorabiti za svoje cilje

Po oceni ministrice Tatjane Bobnar sta ministrstvo za notranje zadeve in policija v zadnjem obdobju izgubila precejšen del zaupanja javnosti. Politika je po njenih besedah prevečkrat in načrtno teptala stroko, profesionalnost in policijsko znanje, kar se ne sme več zgoditi, je poudarila v govoru na spominski slovesnosti na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Ministrica je napovedala postopno povrnitev zaupanja javnosti v policijo, katere vloga ne bo več delovanje za politiko, temveč za skupnost. "Naše sporočilo državljanom je, da je slovenska policija tu zanje in zaradi njih, policijo vračamo ljudem. Le in samo tu je njeno pravo mesto in nikjer drugje," je poudarila.

Ob tem se je opravičila državljanom: "Uporaba solzivca v vodnem topu in odmetavanje plinskih sredstev brez zakonskih pogojev ni in ne more biti sorazmerna uporaba sile. Tako dejanje uperjeno proti ljudem, lastnemu narodu, je imelo en in edini namen, ustrahovanje in discipliniranje. To se ne bo več zgodilo, to je moja javna zaveza. Policijsko delo v družbi je najbolj uspešno opravljeno takrat, ko ga odobrava prebivalstvo."

Ministrica želi delovati povezovalno in vključujoče, enako pričakuje tudi od policije, želi pa si tudi sodelovanja s civilno družbo, akademsko stroko, nevladnimi organizacijami in lokalnimi skupnosti. "Iskali bomo stične točke, jih obravnavali kot partnerje, jim dali veljavo in jih na ta način ponovno vrnili v sfero države," je obljubila.