Bobnar: Prevzemam mandat po pravnem barbarstvu, najbolj brutalnem v Policiji

"Prevzemam mandat notranje ministrice po dveletnem pravnem barbarstvu, ki je bilo na Ministrstvu za notranje zadeve in v Policiji, po vsej verjetnosti, najbolj brutalno od vseh državnih institucij. Nikoli več se ne sme zgoditi, da politika vpreže Policijo. Nikoli več se ne sme zgoditi, da z njeno pomočjo dvigne roko nad ljudi," je v prvem intervjuju povedala nova ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar, ki opozarja, da je bila Policiji v minulih dveh letih storjena nepopisna škoda. V posebnem pogovoru za 24ur.com je napovedala, da bo letošnja slovesnost ob Dnevu Policije, simbolično, na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer se želi tudi opravičiti državljanom.

icon-expand Nekdanja generalna direktorica Policije Tatjana Bobnar je prevzela funkcijo notranje ministrice. FOTO: Bobo

"Ob tej priložnosti želim stopiti pred ljudi in v imenu Ministrstva za notranje zadeve in Policije sporočiti, da Policijo vračamo ljudem. Kongresni trg je pravo mesto za opravičilo in javno zavezo, da se vodni top ne bo več uporabljal za strašenje in vzgajanje ljudi ter da branje ustave in grizljanje rogljičkov, sama po sebi, nikoli več ne bosta prekršek," je povedala ministrica Tatjana Bobnar, ki opozarja, da se politika in stroka v Policiji ne smeta prepletati. Politika pa, da se mora ustaviti pri generalnemu direktorju Policije.

Po zadnjih dveh letih od Policije, kot smo jo poznali prej, ni ostalo veliko, pravi. Ne preostane nam nič drugega, kot da na tem pogorišču začnemo znova graditi sistem, kot smo ga poznali. Slovensko Policijo je ugrabila politika in zdaj moramo začeti graditi našo blagovno znamko na novo, je ostra Bobnarjeva. 'Nikoli več se ne sme zgoditi, da politika vpreže Policijo' Našo sogovornico vprašamo, katere napake se v policijskem sistemu ne smejo več ponoviti. "Nikoli in nikdar več se ne sme zgoditi, da politika vpreže Policijo. Nikdar več se ne sme zgoditi, da z njeno pomočjo dvigne roko nad ljudi! Nikoli več! Policija ima seveda svoja zakonska pooblastila, med drugim tudi uporabo prisilnih sredstev, in strokovno je nedvoumno jasno, kdaj in kako jih lahko uporabi. V zadnjem vladnem mandatu so se vsi zakonski okviri reintrepetirali na povsem nov, grob, nedopusten način, tam, kjer to ni bilo mogoče, pa so se spisali novi zakonski okviri." "Našo Policijo, ki je od nekdaj delovala v službi ljudi, so spremenili v Policijo v službi vladajoče politike. To jim ne bi uspelo, če se zahtevam ne bi podredili uslužbenci na ministrski strani, kot tudi v vodstvu Policije. To je zgodovinska lekcija, kako hitro se moč lahko zlorabi in se pojavi zgolj vprašanje, kako daleč bo vse skupaj šlo? In to moramo v bodoče preprečiti. Vloga MNZ in Policije se mora iz aktivnosti za politiko spremeniti v aktivnost in dejavnost za skupnost. Ravno zato, ker prihajam iz stroke, vem, kako je treba to isto stroko braniti. Vem, kje so meje." 'Najprej bo treba vse spraviti v red in v okvire pravne države, oblast ne sme biti nad pravom' Katere bodo njene prve poteze na funkciji ministrice za notranje zadeve, jo vprašamo. "Še preden sem sprejela povabilo, da kandidiram za notranjo ministrico, mi je bilo jasno, da bo to eden zahtevnejših mandatov. Narava dela in področje, ki ga pokriva resor notranjega ministrstva, sta že sama po sebi zahtevna, to vemo že iz preteklosti. Tokrat je izziv še mnogo večji, saj prevzemam mandat notranje ministrice po dveletnem pravnem barbarstvu, ki je bilo na Ministrstvu za notranje zadeve in v Policiji, po vsej verjetnosti, najbolj brutalno od vseh državnih institucij."

"Ustavno sodišče je jasno povedalo v svojih presojah, da izvršilna oblast ne sme izvirno urejati vprašanj, ki sodijo na področje zakonodajnega urejanja. Golo bianco pooblastilo izvršilni veji pač v takih primerih ni dovolj. Splošni akt, s katerim se lahko neposredno posega v človekove pravice ali temeljne svoboščine nedoločenega števila posameznikov, je lahko le zakon. Pika. Seveda se lahko določene vsebine, zlasti v primeru preprečevanja nalezljivih bolezni, izjemoma prepusti izvršilni veji oblasti, vendar pa morajo biti namen ukrepov, pogoji, obseg, način posega, itd., jasno določeni v zakonu."

icon-expand Po 29 letih zapušča policijske vrste, kamor je prišla leta 1993 kot kriminalistka v skupini za mladoletniško kriminaliteto na PU Ljubljana. FOTO: Aljoša Kravanja

"Temu so nato sledile grobe in pogosto nesorazmerne policijske prakse, nameščanje strokovno nekompetentnih, a poslušnih ljudi, zakonodajne spremembe, ki omogočajo politiki šarjenje po predkazenskem postopku in seveda tudi udejanjanje le tega skozi očitno politično instrumentalizirane nadzore in lahko bi naštevala v nedogled. Vse to so temne packe delovanja tega resorja in Policije v zadnjem obdobju. In najprej bo treba vse to spraviti v red in v okvire pravne države, po katerih oblast ne sme biti nad pravom, nazaj v zakonite forme in šele nato bomo lahko zadihali in začeli spet s polno paro strokovno delati naprej." 'Šefi, ki so poslušno ubogali politična navodila in pozabljali na stroko' Zakaj se je nekdanja generalna direktorica Tatjana Bobnar odločila, da po skoraj treh desetletjih policijske kariere vstopi v politiko. "Za ta korak sem sem odločila po tehtnem premisleku, saj politični parket, na katerega kot dolgoletna policijska strokovnjakinja stopam, nikoli bi bil moja želja. Vedno sem se videla v Policiji. In če bi lahko zavrtela čas 29 let nazaj, bi se po zaključku študija prava znova odločila za policijske vrste, za delo med preudarnimi, pogumnimi in požrtvovalnimi ljudmi. V Policiji sem vedno prepoznavala svoje življenjsko poslanstvo. A po zadnjih dveh letih od Policije, kot smo jo poznali prej, ni ostalo veliko. Ostala je brez nekoč zavidljivo in res zelo visokega zaupanja ljudi, zato je ostala tudi brez zelo pomembnega dela moči, saj je ravno to zaupanje ljudi, ki prepoznavajo delo Policije kot pravično, pošteno, sorazmerno in hkrati učinkovito, njena prava moč. Ne oklepno vozilo."

"V Policiji se politika in stroka ne smeta prepletati. Politika se mora ustaviti pri generalnemu direktorju Policije. Podobno so tudi obraz ministrstva za notranje zadeve zaznamovale številne odločitve, povezane z njenim političnim vodstvom in njim podrejenimi šefi, ki so poslušno ubogali politična navodila in ob tem pozabljali na stroko. Če želimo ohraniti pravno državo, je nujno te razmere odpraviti in to je mogoče le z jasno in usklajeno vizijo in delovanjem, tako na ministrskem nivoju kot nivoju organov v sestavi. Glede na dolgoletne izkušnje, pravno poznavanje delovanja organa in podporo notranje ter zunanje javnosti sem sprejela to nalogo. Naloge ministrice za notranje zadeve bom opravljala kot strokovnjakinja, podobno kot so to v preteklosti delali že nekateri ministri oziroma državni sekretarji." 'Zdaj, ko je to obdobje zlorabe Policije mimo, je čas, da se vsak zazre vase' Notranja ministrica Tatjana Bobnar se zaveda, da so državljani povsem izgubili zaupanje v slovensko Policijo in policistom zamerili ukrepanje na protestih. "Dogodki minulih dveh let so nas vse presenetili, pustili odprtih ust, kajti nikoli nismo niti pomislili, da bi lahko politika in z njo zloraba stroke tako vehementno in brezsramno vstopila skozi glavna vrata Policije in sedla na stol generalnega direktorja Policije ter od tam poveljevala. Ko se je to zgodilo, smo od ožjega in širšega vodstva Policije upravičeno pričakovali zahtevo po umiku politike iz stroke, pa se to ni zgodilo. Kot da najprej svojim očem nihče ni verjel, da se to v resnici dogaja, potem pa je zmanjkalo poguma ali je zmagal oportunizem oziroma konformizem, ki je mnogo slabši od strahu. Vsa pohvala in vsa čast obema sindikatoma v Policiji, ki sta marsikdaj govorila v imenu prave stroke. Še vedno verjamem, da je večina policistov ta poklic izbrala v iskreni želji ljudem pomagati."

icon-expand Bobnarjeva je tudi soavtorica komentarja Zakona o nalogah in pooblastilih Policije in soavtorica komentarja Kazenskega zakonika. FOTO: Bobo

"Odprt odnos do ljudi in spoštovanja človekovih pravic smo vsa leta skrbno negovali in ga z najrazličnejšimi programi usposabljanja tudi utrjevali. A Policija je tudi hierarhična institucija, kjer dosledno deluje sistem poveljevanja. Tako so policisti izšolani, imamo natančno izdelane protokole delovanja, komuniciranja. In očitno je prav sistem poveljevanja ter strah pred izgubo službe in drugimi sankcijami, ki smo jih nekateri bili deležni, da so, navkljub koliziji z nekdanjo prakso in vedenjem, izpolnjevali navodila nadrejenih, pa četudi se osebno z njimi vedno niso strinjali. Zdaj, ko je to obdobje zlorabe Policije mimo, je čas, da se vsak zazre vase in se vpraša, ali je ostal zvest svoji zaobljubi ob vstopu v Policijo? Je izkazal potreben pogum in obranil vrednote, zapisane v Kodeksu policijske etike? Je upravičil zaupanje ljudi, ki jim služimo? Kajti zaupanja ljudi se ne da ne prisiliti, niti zaukazati! Treba si ga je prislužiti s slehernim dejanjem in besedo." 'Velik človek moči ne bo zlorabil, slab se temu težko upre' Kako je ukrepanje policistov v času protestov doživljala nekdanja prva dama Policije? Mnogi strokovnjaki so bili mnenja, da so pripadniki posebne policijske enote prekomerno uporabili silo zoper državljane, navodila pa naj bi prihajala celo od politike. "Iskreno nisem mogla verjeti svojim očem. Bila sem žalostna in razočarana, kajti globoko sem verjela, da se kaj podobnega ne more zgoditi. Menim, da minister, državni sekretarji za nacionalno varnost in podobni nimajo med samim delovanjem operativnega štaba Policije tam kaj iskati. Ker lahko že s svojo prisotnostjo vplivajo na odločitve stroke. Če si minister že želi ogledati prostore štaba Policije, lahko to stori, ko v njih delo ne poteka. Sama tudi nimam prav nobene potrebe, da bi se med samim delom Policije po središču mesta sprehajala z do zob oboroženimi policisti specialne policije." "Ne preostane nam nič drugega, kot da na tem pogorišču začnemo znova graditi sistem, kot smo ga poznali. In to vam obljubim: če so pred tem po Twitterju policiste pozivali k uporabi večje sile, bom jaz tista, ki bom, tako kot doslej, vedno pozivala predvsem k strokovnosti, sorazmernosti in zakonitosti, pa tudi humanemu delovanju Policije."

"Pregovor pravi, da moč razkriva človeka. Velik človek moči ne bo zlorabil, slab se temu težko upre. Ljudje, ki ne razumejo poslanstva Policije in niso sposobni delovati strpno, skladno z zakonodajo, nimajo v Policiji kaj iskati, še najmanj na vodstvenih položajih. Kakor koli grozni sta bili zadnji dve leti in kakršno koli strokovno in moralno škodo sta povzročili sistemu, sta pa do čistine razgalili vse slabosti sistema, pa tudi posameznikov. In seveda tudi vrline pri marsikomu. To obdobje je sleherniku nastavilo ogledalo, odsev pa smo videli prav vsi." Kdo je odgovoren za domnevno sporno migrantsko politiko v preteklih letih? Ministrico vprašamo tudi, kako komentira očitke, da je Policija v času, ko jo je vodila, izvajala prakso množičnih izgonov tujcev iz naše države in da je zato soodgovorna za smrtonosne razmere na balkanski migracijski poti. "Ko si v vodstvu Policije, ti v imenu objektivne odgovornosti pritiče vsaka objektivna kritika. Razumem, da sem kot nova ministrica za notranje zadeve zdaj jaz osebno tarča kritik in verjamem, da slednje niso namenjene same sebi in so izpostavljene z namenom, da skupaj z vsemi akterji in s civilno družbo poiščemo rešitve in izboljšamo razmere tam, kjer je to mogoče." "Civilna družba in nevladne organizacije so nam vsem skupaj pomembno ogledalo. Tako sem jih vedno tudi sprejemala. Pri mojem delu je vedno bila in bo izražena visoka stopnja skrbi za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vseh tudi za osebno dostojanstvo in varnost. Tudi varnost je pomembna človekova pravica in zagotavljanje varnosti za vse, brez nestrpnosti, je naša temeljna naloga."

icon-expand Na očitke glede izvajanja domnevno sporne migrantske politike v minulih letih pravi, da ona o tem ni odločala, niti ni bila avtor, ne naročnik usmeritev iz leta 2018. FOTO: Tamino Petelinšek STA

"Predloge ukrepov Policije na vseh področjih dela pripravljajo in usklajujejo strokovne službe na nivoju Policije, ministrstva in širše, in kot taki niso in

ne morejo biti stvar odločitve enega posameznega zaposlenega, temveč stroke. Slovenska policija je zavezana k spoštovanju konvencij, mednarodni, evropski, kakor tudi nacionalni relevantni zakonodaji. Poleg tega je vseskozi deležna tudi monitoringa nadzornih organov v povezavi z migracijami. Vrhovno sodišče je v primeru migranta iz Maroka pritrdilo Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji. Ugotovilo je, da Policija ni kršila njegovih pravic, ko ga je brez odločbe vrnila hrvaškim policistom, saj po navedbah sodišča to omogoča sporazum o (hitrem) vračanju, ki je bil med obema državama sklenjen že leta 2006." "Vrhovno sodišče je presodilo, da sporazum ni neskladen s pravom EU, prav tako ni ugotovilo kršitev človekovih pravic v postopkih vračanja na Hrvaško. Vendar pa je, upoštevaje tudi zapise, objavljene konec leta 2020 v t. i. Črni knjigi o nezakonitih vračanjih migrantov na mejah EU, treba slediti priporočilom Varuha človekovih pravic in ENNHRI iz julija 2021, da se dosledno dokumentirajo vse okoliščine policijskih postopkov, da izvajanje sporazumov ne bo spodbujalo k sprejemanju spornih odločitev glede vrnitve in da se izvedejo ukrepi za ustrezno obveščanje migrantov o postopkih mednarodne zaščite in njihovem položaju." Bobnarjeva pravi, da v najkrajšem času načrtuje srečanje vseh, ki lahko strokovno prispevajo na tem področju, da se pogovorijo o možnih rešitvah, ki bodo optimalne in sprejemljive za vse. So tudi nadzorniki ministrstva služili politiki in prirejali nadzore? Večkrat smo poročali tudi o domnevno spornih nadzorih Ministrstva za notranje zadeve, ki naj bi bili politično motivirani in namenjeni diskreditacijam določenih zaposlenih v Policiji. Zdaj bo prav Tatjana Bobnar tista, ki bo imela pod okriljem tudi nadzornike. "Nadzorstveni sistem, ki mora odkrivati in preprečevati nepravilnosti, nezakonitosti in kršitve človekovih pravic v Policiji, je očitno v nekaterih primerih služil politiki, da je ta lahko izvajala svoje pritiske na sistem in neposlušne posameznike. Tako kot nekatere moje sodelavce so tudi mene prijavili pri Specializiranemu državnemu tožilstvu, pa če tudi je stroka ocenila, da za to ni prav nikakršnih razlogov in je kasneje tožilstvo prijavo zavrglo. Seveda je vedno prav in potrebno, da se preiščejo sumi, vendar pa mora biti preiskava kredibilna in profesionalna, brez konstruktov."

"Nisem človek, ki bi zrl v preteklost, niti človek zamer. Sem pa trdno prepričana, da so ljudje, ki so bili zaradi svojega osebnega interesa, želje po napredovanju, pripravljeni pozabiti na sorazmernost, strokovnost in sistem, ki smo ga generacije policistk in policistov desetletja skrbno gradili, v vodstvu ministrstva izgubili potrebno zaupanje. Verjamem, da jim to, zdaj, ko so notranji pritiski mimo, na svoj način sporočajo tudi tisti zaposleni, ki so leta in leta na stran postavljali svoj zasebni čas, pogosto celo družino, ker nas je bilo res veliko ljudi, ki smo iskreno verjeli, da gradimo sistem v splošno dobro, v dobro ljudi." Tudi sama je pristala v kazenski skupini v Tacnu Po njeni razrešitvi z mesta generalne direktorice je tudi Bobnarjevo doletela kazenska delovna skupina v tacenskih pisarnah. Kot pravi, je za njo eno težko obdobje, prav tako kot tudi za vse njene sodelavce, ki so prav tako končali v Tacnu. "Na grožnje in pritiske ni nihče imun, pa četudi smo bili nekateri v Policiji že zelo dolgo in smo skozi svojo karierno pot policista doživeli marsikatero travmatično izkušnjo. Vsak posameznik je vpet v življenjske okoliščine, ki ga kot takega opredeljujejo. Kreditojemalca tako skrbi, ali bo imel še plačo, da bo izplačeval svoje obveznosti, nekdo, ki ima šibko zdravje, se sooča s težavami v tej smeri ... In ko različne grožnje, pritiski, šikaniranje, ovadbe, delegiranje v vladne delovne skupine, ki to niso ... trajajo dve leti in več, res ni enostavno to preživeti. Vsi smo samo ljudje." "Podtikajo nam, da smo opozarjali na neprofesionalnost, ker želimo biti večno na vodstvenih delovnih mestih. Vsak izhaja pač sam iz sebe. Govorili smo, ker je bilo to potrebno, ne glede na ceno, ki smo jo zato plačevali. Osebno sem v teh dveh letih predavala kandidatom za policiste in na njih prenašala znanje, tudi preko aktualnih primerov. Verjamem, da je v mladih naša prihodnost, saj smo odlično sodelovali. Da tako menijo tudi oni, verjamem zato, ker sem bila vsa leta ob evalvaciji študentov ocenjena kot odlična predavateljica."

Kako zdaj popraviti škodo vsem tem ljudem, ki so se jim zgodile krivice, diskreditacije, neupravičeni pregoni? "To je izključna stvar vodstva Policije. Zavedati se je treba, da so to ljudje, ki so izjemno kompetentni in jih poleg tega odlikuje tudi osebna integriteta, prav zato so se znašli na političnem prangerju bivše vladajoče politike. A škoda, ki so jo utrpeli, je v resnici nepopravljiva. Ne govorim zgolj o karierni poti, o izgubljenem dohodku, govorim predvsem o moralni škodi in posledicah, za katere ve zgolj vsak posameznik zase. Hudo mi je, da so morali to doživeti."

icon-expand Nova ministrica za notranje zadeve v vladi Roberta Goloba je vodenje slovenske Policije prevzela leta 2018, pred tem je bila dolgoletna namestnica generalnega direktorja, še prej pa tudi pomočnica direktorja Uprave kriminalistične policije. FOTO: Damjan Žibert

'Političnih zaposlitev v Policiji ne sme biti' Veliko smo poročali o domnevnem političnem kadrovanju v Policiji, o številnih zaposlitvah in premestitvah ljudi, ki naj ne bi izpolnjevali pogojev za delovna mesta, za nekatere naj bi celo prirejali varnostne preverke in podobno. Kako zdaj popraviti vso to zmešnjavo? "Političnih zaposlitev v Policiji ne sme biti. Dober predstojnik si ob sebi gotovo ne želi ljudi, ki mu, namesto stroke, ponujajo le kimanje. Če želimo, da bosta Ministrstvo za notranje zadeve in Policija v bodoče delovala strokovno in znova gradila zaupanje javnosti, potem je treba znova vzpostaviti zakonitost delovanja, kjer se bodo varnostne ocene upoštevale in ne spreminjale po potrebi. Stroko je treba vrniti strokovnjakom na vseh nivojih sistema in vzpostaviti mehanizme, ki bodo v bodoče take zlorabe onemogočali. Prav gotovo se bo v bodočih mesecih na področju kadrovske politike, tako na ministrstvu kot v organih v sestavi, precej dogajalo, če želimo vrniti na položaje strokovnjake in sistem v največji možni meri depolitizirati." "Kot vodjo me nikoli ni zanimalo, katero politično opcijo moji delavci volijo in favorizirajo, saj se to pri delu ne sme odražati. Kot javni uslužbenci delujejo v dobro vseh ljudi in ne posameznih skupin. Zato želim jasno izpostaviti: vse kadrovske menjave, ki se bodo izvedle na MNZ, pomenijo zgolj vzpostavljanje ustreznega strokovnega delovanja. Premestitve znotraj Policije pa so v izključni pristojnosti predstojnika Policije, torej generalnega direktorja Policije. In morebitne premestitve bodo njegova odločitev in utemeljitev."

"Policiji je bila povzročena neizmerna škoda, kajti ugled je ključna valuta policijskega dela. Številna požrtvovalna dejanja, žrtvovan prosti čas policistov, skrbi, strah in ogrožanje lastnega življenja, odlično izpeljane akcije številnih odličnih policistk in policistov so bile zasenčene s strokovno spornimi, očitno politično diktiranimi policijskimi akcijami, ki so pustile ljudem grenak priokus ob kaznovanju nedolžnega grizljanja bureka na stopnišču cerkve, manifestivnega branja slovenskega temeljnega akta – ustave pred državnim zborom, protestnim hupanjem ... Priznati je treba: Slovensko policijo je ugrabila politika. In zdaj moramo začeti graditi našo blagovno znamko na novo. Mnogo bolj se bomo morali truditi!" Boštjan Lindav novi generalni direktor Policije Nekdanji prvi mož Uprave kriminalistične Policije Boštjan Lindav je prevzel vodenje slovenske Policije. Bobnarjeva in Lindav sta bila zdaj sodelavca v Tacnu, družbo jima je delal tudi nezakonito razrešeni direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič, ki se bo verjetno prav tako vrnil na svojo funkcijo. Vsi razrešeni kadri se torej vračajo na vodstvene položaje. "Oba sta nedvomno visoko profesionalno usposobljena delavca Policije, ki sta bila iz čistih političnih razlogov in kot smo slišali od nekdanjega generalnega direktorja Policije, po navodilu iz Gregorčičeve, umaknjena z delovnega mesta. Verjamem, da bosta v svoji nadaljnji karierni poti s svojim delom najbolje odgovorila na neupravičene očitke, ki sta jih bila deležna v zadnjih dveh letih."

icon-expand Bobnarjeva izjemno spoštuje novega generalnega direktorja Policije Boštjana Lindava in je prepričana, da bo odličen direktor. FOTO: Policija

"Do pred kratkim je bilo nepredstavljivo, da se spremeni zakonodaja zato, da se lahko imenuje posameznica, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, mimo izbora uradniškega sveta. A vse to smo doživeli in videli, kako se v pravni državi delati enostavno ne sme. Trdno verjamem, da bo Boštjan Lindav odličen generalni direktor Policije in ko bodo postopki v teku to omogočali, verjamem, da bo tudi Darko Muženič lahko nadaljeval z delom tam, kjer so ga prekinili. Stroka se vrača v sedlo." Kakšna usoda čaka avtocestno policijo? Precej nasprotujočih mnenj je bilo v lanskem letu zaradi avtocestne policije, veliko je bilo premestitev v to enoto, zelo so okrepili vozni park, po drugi strani pa so bile pripombe, da so iste naloge prej pač opravljale druge enote in ekipe. Notranjo ministrico zato vprašamo, kakšno je njeno stališče do avtocestne policije oziroma ali bo ostala v takšni obliki še naprej. "Zagovarjam vizijo nič, kot jo predstavlja tudi zavod Varna pot, ker je to pozitiven in odgovoren odnos ustvarjalcev in udeležencev cestnoprometnega sistema, ki so s svojim celotnim delovanjem in ravnanjem dolžni preprečiti najhujše posledice prometnih nesreč ter zagotoviti varen dolgoročni cilj: nič mrtvih in nič hudo poškodovanih zaradi prometnih nesreč. Z moralnega vidika je to edini možni dolgoročni cilj vseh humanih družb. V naši državi smo, glede na cilj Nacionalnega programa varnosti prometa, v minulem letu zabeležili največji porast smrti v prometu, v triletnem obdobju pa smo zaradi najvišjega porasta posledic med državami EU pristali na dnu lestvice. In na podlagi podatkov iz prvih treh mesecev letošnjega leta se trend še poslabšuje."

"Največja izziva za prometno varnost v Sloveniji sta gotovo alkohol in hitrost. Zagovarjam, da regija in lokalne enote samostojno odločajo o vsebini nadzorov (krajevna in časovna odločitev na regiji in lokalni enoti). Poglejte, dobili smo avtocestno policijo, z obsežno upravo, na novo sistematiziranimi, dobro vrednotenimi vodstvenimi delovnimi mesti, namesto da bi dobili na novo sistematizirane prometne policiste za delo na terenu, tako na regionalnih cestah, kjer je bilo lani največ smrti, kot na avtocesti." "Zakaj je bilo treba zato ustanoviti novo upravo na državnem nivoju z direktorjem, če pa smo že imeli in še imamo enoto s tako vsebino na Generalni policijski upravi. Zakaj to podvajanja na državnem nivoju? Policiste se potrebuje na terenu. Ali je bilo samo treba poskrbeti le za nekaj zaslužnih zaposlenih v Policiji, ki so za nagrado prejeli delo v upravi avtocestne policije? Vse to kaže na to, da je treba narediti evalvacijo delovanja in po potrebi pripraviti spremembe, ki bodo vodile k učinkovitejšemu delu, tako na avtocesti kot tudi na vseh ostalih cestah po državi."