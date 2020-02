Bobnarjeva bo prijavila Mahniča zaradi napada na njeno čast in dobro ime ter integriteto

Bobnarjeva je po pisanju Mahniča še med torkovim nadzorom pooblaščene skupine komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) trdila, da "so to izmišljotine nekega portala in da se ne morejo uvajati postopki zaradi vsakega članka". Poleg tega je "protizakonito onemogočila nadzor", je na Twitterju ponovil Mahnič in dodal, da je v javnost poslala del njegove izjave, vzete iz konteksta. "Sedaj pa uvaja postopek zaradi tega, kar je že dolgo znano in je bilo predmet nadzora," je zapisal.

Med generalno direktorico policije Tatjano Bobnar in poslancem SDS ter podpredsednikom Knovsa Žanom Mahničem se "borba" nadaljuje – iz Policije so sporočili, da bo Bobnarjeva zaradi zavajajočih in zlonamernih navedb podala prijavo zoper Mahniča zaradi napada na njeno čast in dobro ime ter integriteto. Mahnič je danes generalno direktorico policije sicer pozval k odstopu, ker je po njegovem lagala. Ocenil je namreč, da je s tem, ko je uvedla predkazenski postopek zoper osebe zunaj policije zaradi sumov morebitnih kaznivih dejanj v primerih domnevnega vohunjenja , priznala, da obstaja utemeljen sum vohunjenja za politiki.

V odzivu na te navedbe so v policiji zapisali, da ugotavljajo, da je očitno nekaterim politikom v navadi, da poskušajo ustvarjati javno mnenje na način, da večkrat zavestno ponavljajo neresnice.

"Policija v skladu z načelom legalitete vedno preveri razlog za sum kaznivih dejanj, za katera se storilci preganjajo po uradni dolžnosti, in to smo včeraj in danes jasno sporočili, da smo tako postopali tudi v konkretnem primeru, da se potrdi ali ovrže sum kaznivega dejanja," so v pojasnilu zapisali na Generalni policijski upravi. Dodali so, da je uvedba predkazenskega postopka še daleč od utemeljenega suma in ni možna zaradi nečesa, "kar je že dolgo znano", kot navaja Mahnič. "Ob tem lahko navedemo, da eden od oškodovancev iz konkretnega primera ni želel podati predloga za pregon, ki je procesna predpostavka za uvedbo kazenskega postopka, kar nam je sporočil danes. Na to dejanje se je tudi nanašala naša včerajšnja in današnja izjava o predkazenskem postopku," so še dodatno pojasnili.

Dodali so, da je Bobnarjeva poslancu ob zadnjem nadzoru Knovs kljub temu, da ji je dejal, da naj pomisli na svojo prihodnost, pojasnila, da kljub javno objavljenim izmišljotinam verjame v integriteto pomočnika direktorja Uprave kriminalistične policije Matjaža Jerkiča, kot tudi v integriteto in profesionalno delo policistk in policistov. "Povedala pa mu je tudi, da pa lahko v Knovs sami podajo sum kaznivega dejanja na posebni oddelek SDT, ki preiskuje kazniva dejanja uradnih oseb, v kolikor imajo dokaze o nasprotnem," so dodali na GPU. Še enkrat so poudarili, da so pooblaščeni skupini omogočili nadzor v okviru njihovih zakonskih pristojnosti, kljub temu, da je poslanec nenehno zatrjeval nasprotno.