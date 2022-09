Bobnarjeva Hojsu očita nepravilnosti, on njej nepoznavanje postopkov

Cilj policijske ministrice Bobnarjeve je - tako Hojs - samo en, to je diskreditacija njegovega dela in nekdanje Janševe vlade.

"Torej, ideja je stara 60 let in prav nebulozno je poslušati tiste, ki danes govorijo o tem, da je to zraslo na mojem zelniku ali kaj podobnega." Tako nekdanji notranji minister, ki naj bi vodil del projekta - in preko policije v preteklem mandatu naročil projektno dokumentacijo za izvedbo del.

"Jaz govorim samo o dejstvih," pa pravi Bobnarjeva, ki je bila gostja oddaje 24UR ZVEČER. "Predlog za nabavo storitve oziroma za pridobitev storitve izdelave projektne dokumentacije, je bil pripravljen 17. februarja 2022, podpisan 28. februarja 2022 in zanimivo je, da je izbrani izvajalec svojo ponudbo poslal že 15.2.2022. Projektno dokumentacijo je naročila policija, na podlagi zahteve kabineta takratnega ministra Aleša Hojsa, četudi policija ni ne upravljalec, ne lastnik zemljišča, na katerem bi se dela izvajala. Zaradi tega tudi ni mogoče pridobiti gradbenega dovoljenja. In zaradi suma nepravilnosti smo o tem, v skladu z zakonodajo, vso to dokumentcijo odstopili policiji v nadaljno obravnavo in preiskavo, ter pristojnemu državnemu tožilstvu. Naj še povem, da sem takoj po prihodu odredila revizijo določenih postopkov upravljanja z nepremičnim stvarnim premoženjem. O že ugotovljenih nepravilnostih smo obvestili pristojne službe."

V SDS sicer pravijo, da so takšni predori v EU nekaj običajnega. Pa Bobnarjeva podpira gradnjo takšnega predora? "Seveda si vsi prizadevamo za varnost, a ne gre za to. Stvar je v tem, da tak predor, vso potrebno dokumentacijo in ves projekt, lahko naroči DZ. DZ pa tega v tem primeru ni storil. Tako da smo pozvali DZ, da lahko v ta posel vstopi, če želi."

In koliko davkoplačevalskega denarja je že bilo potrošenega za ta projekt? "Približno 20.000 evrov, s tem, da je bil celoten projekt ocenjen za 1.200.000 evrov."