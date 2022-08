Bobnarjeva odredila izredno revizijo Hojsovega večmilijonskega projekta

Zdaj izdelujejo projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje, kar je predpogoj za objavo javnega razpisa za izbiro gradbenega izvajalca. Potrebovali so tudi soglasje notranjega ministrstva, po poročanju Necenzurirano pa so ga dobili še pred zamenjavo oblasti. Ministrstvo je namreč aprila potrdilo programske zasnove za potrebe nadaljnjega projektiranja in izgradnje objektov.

Družba za svetovanje in upravljanje (DSU), ki bo gradila prostore, je januarja po vrsti zapletov in popravkov razpisne dokumentacije izbrala mariborsko podjetje Plan B. Slednje je v lasti Uroša Razpeta . V začetku maja so nato Plan B in njegovi podizvajalci prejelo prvo plačilo. Ko so končali s pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, jim je DSU nakazal okoli 750.000 evrov, kar predstavlja slabo petino celotnega pogodbenega zneska.

Na tej podlagi so bile pripravljene nove idejne zasnove o številu in namenu potrebnih prostorov, številu delovnih mest in drugih površin. Izdelane idejne zasnove služijo kot arhitekturne podlage za izdelavo dokumentacije za izvedbo gradnje (arhitekture, elektro in strojnih inštalacij).

Po informacijah portala naj bi na DSU projektantom naročili, naj kljub dopustom in odsotnosti sodelavcev pohitijo z delom in čim prej oddajo načrte, gradbene situacije in drugo dokumentacijo. To naj bi storili, ker so se bali, da bi projekt doživel enako usodo kot številne druge investicije Janševe vlade.

Za odgovorne na ministrstvu je zdaj ključno vprašanje, kolikšni bodo stroški morebitne zaustavitve projekta. Kot so za portal pojasnili na ministrstvu, sta pogodbeni stranki v skladu z zakonodajo dolžni druga drugi povrniti vso škodo, ki bi nastala zaradi kršitve te pogodbe s strani druge stranke te pogodbe. Dlje kot je pripeljan projekt, večja je škoda za ministrstvo, še poroča Necenzurirano.