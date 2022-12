Bobnarjeva: Policija se mora vzdržati nerazumnega omejevanja svoboščin

Notranja ministrica Tatjana Bobnar in vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge Slavko Koroš.

"Očitno smo več kot 30 let, odkar imamo slovensko Policijo, živeli v nekakšni navidezni resničnosti, da se kaj takega v samostojni Sloveniji, v srcu demokratične Evrope in Evropske unije ne more zgoditi. Da smo zrela demokracija, v kateri je ustava kot najvišji akt njen nedotakljivi branik, ki vsakomur zagotavlja človekove pravice in temeljne svoboščine, država pa jih brez izjeme varuje in ščiti. A se je zgodilo," je še dejala na celodnevnem posvetu v Kongresnem centru Brdo pri Kranju.

Kot je na posvetu o izvrševanju ustavne pravice do svobode izražanja uvodoma dejala ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar, sta svoboda zbiranja in izražanja temeljni svoboščini, zapisani v ustavi, hkrati pa tudi pomembni predpostavki demokratične družbe. Policija se mora pri tem vzdržati nerazumnih omejitev teh svoboščin, hkrati pa mora aktivno varovati njuno izvrševanje, so jo povzeli na MNZ.

Kot je nadaljevala, "smo z zgroženostjo in nejevero opazovali, kako zlahka in grobo so bile na protestih v Ljubljani poteptane ustavne pravice", ter povzela sklepe poročila. Kasneje je poudarila, da je bil namen strokovnega nadzora, da MNZ pomaga Policiji, da si nastavi ogledalo, da Policija kot urejen in odgovoren državni organ pogleda, kaj je šlo narobe in kaj je treba spremeniti, da do tega nikoli več ne pride. "Namen tega nadzora je bil torej prevzemanje institucionalne, organizacijske odgovornosti, pa tudi ugotavljanje posameznikove subjektivne odgovornosti," je tudi poudarila.

Kot je še sklenila, je njihova skupna želja, da bi živeli v družbi, ki vsem zagotavlja svobodo gibanja, pravico do osebne varnosti, do svobode mnenja in enakosti pred zakonom. Iskreno verjame, da slovenska Policija to željo zna in zmore uresničevati.